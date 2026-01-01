Des citoyens souhaitent l’aménagement d’un trottoir

Windsor — Selon plusieurs citoyens, la sécurité des piétons est compromise sur la route 249 qui donne accès aux commerces du quartier du Moulin par la rue Maurice-Bachand. Dans ce sens, une pétition circule à travers la Ville.

Valérie Scrosati, une résidente de Windsor, est à l’origine de cette pétition qui, à l’heure de mettre sous presse, accueillait près de 400 signatures.

Déjà, elle a adressé une requête au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Si l’on se fie à la réponse reçue par Mme Scrosati, ce n’est pas demain matin que le ministère interviendra dans le dossier.

« Pour l’ajout d’un lampadaire, les citoyens sont invités, dans un premier temps, à faire part de leur problématique à leur municipalité afin que celle-ci évalue le bien-fondé de la demande pour l’ensemble de ses citoyens. Si la demande semble justifiée et bénéfique pour la majorité de la population, le conseil municipal prépare une résolution qu’il achemine au ministère pour analyse et recommandation. De cette manière, le ministère s’assure de la cohérence et de la coordination des interventions sur le réseau routier. Par ailleurs, au Québec, les trottoirs sont sous la juridiction des municipalités. De ce fait, il leur appartient de financer leur construction et leur entretien », écrivent les représentants du ministère.

Situation dangereuse

À l’heure actuelle, pour ceux qui empruntent à pied la route 249 pour se rendre au Quartier du Moulin, il n’existe ni lampadaire ni trottoir.

« Je veux encourager les autorités de la Ville de Windsor à nous appuyer dans notre demande pour que les citoyens puissent se rendre dans ce nouveau développement en toute sécurité. Nous voyons beaucoup de gens passer par là et tout le monde dit que ça n’a pas de bon sens. C’est vraiment dangereux pour les piétons », souligne Mme Scrosati, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Selon elle, il ne faut pas attendre qu’un malheureux événement se produise avant que les autorités n’interviennent.

« Ce n’est pas tout le monde qui possède une voiture pour aller à la seule épicerie en ville. Les travailleurs sont également inquiets de circuler à pied dans ce secteur », de dire la citoyenne.

« Au départ, ajoute-t-elle, on parlait d’instaurer des navettes. Depuis, il n’y a rien eu dans ce sens. En fait, nous voulons savoir où en est rendu le dossier », soutient Mme Scrosati.

Elle croit que la sécurité des piétons aurait dû être une priorité dès la réalisation de ce développement commercial. « Actuellement, ça prend une voiture pour s’y rendre en toute sécurité. Il y a une petite rue derrière de magasin Corvette pour y accéder, mais il y a une colline à monter qui n’est pas accessible à tous. Je suis une grande marcheuse et j’ai eu de la difficulté », déplore la citoyenne.

D’ailleurs, Mme Scrosati sera présente lors de la prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra le 2 mars prochain. Il devrait y avoir des gens pour la soutenir dans ses questions qu’elle adressera aux élus de Windsor.

Pour signer la pétition, les personnes intéressées doivent se rendre sur la page Facebook de Valérie Scrosati.