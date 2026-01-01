X
Saint-François-Xavier-de-Brompton

Après deux ans de fermeture, la bibliothèque rouvre ses portes

durée 13 février 2026 | 00h00

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Situés maintenant à l’hôtel de ville, les nouveaux locaux de la bibliothèque de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont été officiellement inaugurés.

« Après deux années de fermeture, notre bibliothèque rouvre enfin ses portes ! Ce déménagement permet d’offrir à la bibliothèque un espace durable et accessible pour tous, d’autant plus qu’elle demeure un service essentiel pour notre communauté. Elle soutient l’apprentissage, favorise l’accès à la culture et constitue un lieu de rencontre et de découvertes pour les citoyens de tous âges. Son installation à l’hôtel de ville témoigne de l’importance que nous accordons à ces valeurs », a souligné le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton. 

Il a aussi indiqué que le processus a été plus long que souhaité, notamment en raison de l’obligation de modifier le règlement de zonage afin de permettre l’usage « éducation » dans la zone où sont situés l’hôtel de ville et, maintenant, la bibliothèque.

De son côté, la responsable de la bibliothèque, Mireille Dubois, a remercié les bénévoles qui ont mis des dizaines et des dizaines d’heures à déménager les livres, les déballer et les replacer dans les étagères. 

Elle a aussi invité les citoyens à utiliser le service. « Nous sommes ouverts les mercredis et jeudis de 18 h 30 à 20 h. Sans lecteurs, une bibliothèque ne peut pas exister. Merci à tous ceux et celles qui y viennent y emprunter des livres et, éventuellement, à prendre part à différentes activités. Merci à la municipalité d’avoir accepté que l’activité se poursuive. »

L’autrice Amélie Bibeau était présente lors de l’inauguration. 

« Mon histoire d’amour avec l’écriture a débuté, ici, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, à l’âge de trois ans », a raconté l’autrice. 

Ayant à son actif plus d’une trentaine de romans, principalement pour les jeunes, elle a captivé l’auditoire qui a bien apprécié sa verve et sa séance de dédicaces.

