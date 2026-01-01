Julie Vaillancourt quitte ses fonctions à la direction générale de Saint-Camille

Saint-Camille— Une nouvelle d’importance attendait les citoyens et citoyennes de la municipalité du Canton de Saint-Camille le lundi 2 février dernier.

En effet, la séance régulière du conseil de ville a permis d’apprendre le départ de la directrice générale et greffière-trésorière, Julie Vaillancourt.

En poste depuis un peu plus de sept ans maintenant, Mme Vaillancourt quitte son poste afin de relever de nouveaux défis professionnels à titre de conseillère en gestion municipale pour l’Association des directeurs municipaux du Québec.

Étant déjà impliqué au sein du conseil d’administration de l’Association depuis cinq ans et la principale intéressée occupe actuellement le poste de trésorière pour la zone de l’Estrie.

En entrevue au journal Actualités-L’Étincelle, Mme Vaillancourt a tenu à préciser les raisons de son départ en citant quelques lignes issues de sa lettre explicative déposée aux membres du conseil.

« Passionnée par le milieu municipal, j’ai récemment accepté une offre d’emploi à titre de conseillère en gestion municipale pour l’Association des directeurs municipaux du Québec. Cette opportunité professionnelle, dont les conditions de travail se sont avérées plus avantageuses, notamment en ce qui concerne le temps de travail en soirée, la rémunération et les avantages sociaux, correspond pleinement à mes aspirations. »

Bien qu’elle demeure en poste jusqu’au 6 mars prochain, Mme Vaillancourt dit très bien comprendre qu’il ne s’avère pas toujours évident pour une municipalité de pourvoir un poste en quelques semaines et se dit prête à épauler le ou la candidate choisie si le besoin s’avère présent.

« C’est certain qu’en plus de continuer à travailler sur les dossiers en cours avec ma merveilleuse équipe administrative qu’il me fait peine de quitter, je m’assure préparer mon départ au meilleur du possible afin d’assurer une saine transition pour ma ou mon successeur et pour le bien de l’ensemble des citoyens du Canton de Saint-Camille. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle retiendrait de son expérience en tant que directrice de l’administration municipale, elle a évoqué de nombreux moments mémorables, tels que la célébration de la Fête nationale, où la moitié du village s’était réunie pour l’occasion, l’enthousiasme entourant l’observation de l’éclipse solaire de 2024 et l’événement en lui-même, ainsi que les nombreuses réunions citoyennes.

Elle nous confirme que ce sont là quelques-uns des précieux moments qu’elle chérira encore longtemps.

« Je tiens à remercier sincèrement le conseil municipal qui m’a accordé sa confiance et m’a permis de vivre cette expérience à titre de gestionnaire municipale. J’adresse également mes remerciements à la population de Saint-Camille, qui se distingue par la qualité humaine de ses citoyens, ainsi qu’à l’équipe administrative, dont le soutien et la collaboration ont toujours été précieux dans les défis de la Municipalité. », de conclure Julie Vaillancourt.

Une offre d’emploi est d’ores et déjà en affichage présentement et les personnes intéressées à postuler ont jusqu’au 27 février prochain à 16 h pour faire parvenir leur candidature, afin de succéder à Mme Vaillancourt.

À noter qu’au moment d’écrire ces lignes, le journal n’avait pu être en mesure de s’entretenir avec le maire de la municipalité, M. François Pinard sur le sujet.