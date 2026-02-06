Une hausse de 4,5 % du compte de taxes à Danville
Danville — Avec un budget de 8,5 M$, les contribuables de Danville doivent s’attendre à une augmentation moyenne de 4,5 % de leur compte de taxes.
« Pour nos opérations, nous avons respecté l’augmentation du coût de la vie avec une hausse de 2,25 %. Ce qui a augmenté, ce sont les redevances de la MRC des Sources. Cette hausse nous a fait mal. Il y a aussi les frais liés à la Sûreté du Québec », commente Martine Satre, mairesse de Danville.
En raison d’un changement de programme au niveau provincial, la quote-part de la MRC a augmenté de 117 553 $ (27 %) pour Danville, ce qui a mis une pression supplémentaire sur le budget municipal. Un tarif pour le transport en commun, offert par la MRC, est aussi ajouté au compte de taxes.
« Nous avons également ajouté un employé à l’usine de filtration. Ça fait déjà quelques mois qu’il est là, mais, l’an dernier, il n’avait pas été budgété. Cette année, nous l’avons inscrit au budget. Évidemment, ça joue sur les tarifs », de dire la première magistrate.
D’une façon concrète, pour une résidence unifamiliale de 256 000 $ avec les services d’égout et d’aqueduc, le compte de taxes passera de 3208,63 $ à 3381,21 $. Sans les services, cette maison de même valeur verra son compte de taxes passer de 2493,03 $ à 2591,22 $.
Afin de sécuriser à long terme la collecte des déchets et du compost, la Ville de Danville prévoit se joindre à la Régie intermunicipale des Hameaux. « L’intégration à la régie nécessite un investissement de 400 000 $ sur 5 ans. Cette année, la moitié des frais d’adhésion est payée à même notre réserve pour la collecte sélective ; l’autre moitié est ajoutée au tarif pour les matières résiduelles », explique-t-on à la Ville de Danville.
Le Plan triennal d’immobilisations prévoit un investissement de 400 000 $ pour le remplacement d’équipements roulants nécessaires à l’entretien des routes.
« L’année 2026 nous permettra de poursuivre le travail en vue de réaliser la mise aux normes du centre communautaire Mgr Thibault. La Ville espère obtenir des fonds du gouvernement provincial en 2027 pour ce projet », ajoute Mme Satre.
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