2026 : l’année du 150e de la Ville de Windsor !
Windsor — Avec l’arrivée de l’année 2026, la Ville de Windsor se prépare à fêter son 150e anniversaire. Ainsi, plusieurs activités sont prévues tout au long de l’année.
« Ce que nous avons voulu faire, c’est de donner une certaine saveur du 150e aux événements que nous organisons déjà avec le service des loisirs. Nous voulons revisiter l’histoire de la Ville de cette façon », de dire David Maurice, chargé de projets et conseiller en communication à la Ville de Windsor.
L’équipe régulière à l’hôtel de ville travaille actuellement sur les festivités du 150e de la Ville de Windsor. « Nous y consacrons beaucoup d’énergie en plus des autres dossiers sur nos bureaux », soutient M. Maurice.
Par exemple, en janvier, le lancement de la programmation officielle sera effectué lors du Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood de Windsor.
« C’est un événement qui arrive assez rapidement dans l’année. Nous allons faire une conférence de presse pour le lancement de la programmation lors de la cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 23 janvier 2026. Il y aura aussi des éléments qui souligneront le 150e de la Ville à ce moment-là. Nous allons travailler avec l’équipe qui s’occupe de l’organisation du Tournoi de hockey. Nous voulons ainsi maximiser la portée de notre événement », souligne le responsable des communications à la Ville de Windsor.
Pendant les mois qui vont suivre, les événements habituels serviront à souligner le 150e anniversaire de la Ville de Windsor. « Ces activités vont nous servir de tremplin pour revisiter des formules d’antan et de revoir ce qui se faisait à différentes époques », mentionne-t-il.
Ainsi, la Chasse aux cocos de Pâques prendra une saveur du 150e. « Ça sera la même chose pour le Festineige, une journée festive dédiée aux joies de l’hiver. Il y aura des activités organisées pour nous montrer de quelle façon ça se faisait à l’époque. Il y aura donc une saveur historique à tous ces événements », promet M. Maurice.
Ça sera la même chose durant la saison estivale. « Il y aura aussi des éléments qui seront ajoutés à l’extérieur des événements habituels. Nous voulons montrer ce qu’était Windsor dans les années 1920 ou 1930. Nous allons donc ramener certains événements historiques et certains personnages publics. Nous allons travailler pour ces activités spécifiques. Nous allons tenter d’animer certains quartiers pour les mettre en valeur par rapport à l’histoire et au passé.
Un cahier du 150e de Windsor sera publié au cours de l’année 2026 dans le journal Actualités - L’Étincelle. « Selon certaines thématiques, le cahier servira à relater le passé et rappeler de bons souvenirs. Les gens de l’extérieur pourront ainsi en connaître un peu plus sur notre ville. Nous voulons faire revivre l’époque où il y avait un cinéma et un salon de quilles. Le cahier devait être publié au printemps », termine David Maurice.
C’est le défilé de Noël qui devrait mettre un terme aux festivités du 150e de la Ville de Windsor.
Au cours des prochaines semaines, la Ville de Windsor lancera un appel aux bénévoles pour qu’ils puissent aider à l’organisation des activités du 150e.
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