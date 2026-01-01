X
La Ville de Windsor conserve ses 3 fleurons en 2025

durée 7 janvier 2026 | 00h00

Windsor – La Ville de Windsor conserve sa classification de trois fleurons dans le cadre de la 20e édition de la classification horticole des Fleurons du Québec, dont les résultats ont été dévoilés le 11 décembre dernier à Saint-Hyacinthe.

Cette reconnaissance souligne les efforts constants déployés par la Ville au cours des trois dernières années afin de maintenir et d’améliorer la qualité de ses aménagements paysagers, de ses espaces verts et de son environnement urbain. Parmi les 101 municipalités évaluées en 2025, Windsor fait partie de celles qui ont su maintenir leur niveau de classification, témoignant d’un engagement soutenu envers l’embellissement durable du territoire.

« La conservation de nos trois fleurons est une grande source de fierté pour Windsor. Cette reconnaissance témoigne du travail remarquable de nos équipes municipales, de l’engagement de nos partenaires et de la participation active de nos citoyens. Ensemble, nous contribuons à faire de Windsor une ville accueillante, verte et soucieuse de la qualité de vie de sa population, aujourd’hui comme pour les générations futures », souligne le maire de Windsor, M. Gaétan Graveline.

Les fleurons sont attribués pour une période de trois ans à la suite d’une évaluation professionnelle rigoureuse. Les classificateurs analysent environ 60 % du territoire municipal, incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et résidentiels visibles au public. Les pratiques de développement durable, telles que la conservation du patrimoine arboricole, le compostage et les initiatives communautaires en matière de verdissement, sont également prises en compte dans l’évaluation.

À l’échelle du Québec, 306 municipalités arborent des fleurons en 2025, représentant près de 40 % de la population québécoise. Cette reconnaissance témoigne de l’intérêt grandissant des collectivités pour la qualité des milieux de vie et l’amélioration des environnements urbains et ruraux.

La Ville de Windsor remercie la Corporation des Fleurons du Québec pour cette reconnaissance et réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts afin d’offrir à la population un cadre de vie à la fois beau, sain et durable.

