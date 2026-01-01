La Ville de Val-des-Sources voit son offre d’achat pour le site et les installations de Tergeo être acceptée

Val-des-Sources — Il aura fallu près de deux ans de travail, soit 22 mois, pour que les autorités de la Ville de Val-des-Sources donnent finalement leur aval au projet de rachat du site et des actifs de Tergeo Minéraux Critiques.

La nouvelle, rapportée par Radio-Canada le vendredi 19 décembre dernier, mentionnait que la Cour a officiellement rendu une décision favorable dans le dossier pour la ville centre de la MRC des Sources et son partenaire Exterra.

Lors d’une entrevue téléphonique accordée au Journal Actualités-L’Étincelle, le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, se disait très fier de la tournure des événements. Il a également souligné l’opportunité pour la ville de voir le secteur industriel se diversifier sur le site qui abritait autrefois l’entreprise Tergeo Minéraux Critiques, plus connue sous son ancien nom d’Alliance Magnésium.

« Il reste quelques détails à finaliser dans le dossier d’ici au 31 janvier 2026 et, par la suite, nous allons devoir nous mettre rapidement au travail pour valoriser le site et procéder au lotissement, afin d’être en mesure de créer neuf nouveaux terrains, dont l’un d’eux sera destiné à Exterra. C’est vraiment intéressant parce que les services, comme le gaz naturel et l’électricité sont déjà présents sur le site. De plus, un point qui est très important, c’est que la ville sera maintenant en mesure d’apporter une surveillance et un meilleur contrôle, notamment sur tout ce qui touche le volet environnemental. », d’expliquer le maire.

Ce dernier ajouta également que plusieurs entreprises se sont récemment enquises des disponibilités potentielles à venir dans le secteur et, maintenant qu’une décision est finalement rendue dans le dossier des discussions plus concrètes seront peut-être à prévoir.

Questionné par l’auteur de ces lignes à savoir si la municipalité avait un créneau particulier d’entreprises ou de produits qu’elle souhaiterait voir se développer sur le site, M. Grimard réaffirma qu’actuellement rien n’est défini en ce sens et qu’aucune avenue n’est exclue ou mise de côté pour la suite des choses.

Rappelons que l’offre d’achat comprend que la Ville de Val-des-Sources acquerra notamment les terrains et immeubles de l’entreprise Tergeo, alors que Exterra obtiendra les brevets ainsi que les propriétés intellectuelles de celle-ci. L’entreprise s’était placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2023.