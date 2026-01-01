X
Rechercher
Publicité

La Ville de Val-des-Sources voit son offre d’achat pour le site et les installations de Tergeo être acceptée

durée 2 janvier 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Il aura fallu près de deux ans de travail, soit 22 mois, pour que les autorités de la Ville de Val-des-Sources donnent finalement leur aval au projet de rachat du site et des actifs de Tergeo Minéraux Critiques.

La nouvelle, rapportée par Radio-Canada le vendredi 19 décembre dernier, mentionnait que la Cour a officiellement rendu une décision favorable dans le dossier pour la ville centre de la MRC des Sources et son partenaire Exterra.

Lors d’une entrevue téléphonique accordée au Journal Actualités-L’Étincelle, le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, se disait très fier de la tournure des événements. Il a également souligné l’opportunité pour la ville de voir le secteur industriel se diversifier sur le site qui abritait autrefois l’entreprise Tergeo Minéraux Critiques, plus connue sous son ancien nom d’Alliance Magnésium.

« Il reste quelques détails à finaliser dans le dossier d’ici au 31 janvier 2026 et, par la suite, nous allons devoir nous mettre rapidement au travail pour valoriser le site et procéder au lotissement, afin d’être en mesure de créer neuf nouveaux terrains, dont l’un d’eux sera destiné à Exterra. C’est vraiment intéressant parce que les services, comme le gaz naturel et l’électricité sont déjà présents sur le site. De plus, un point qui est très important, c’est que la ville sera maintenant en mesure d’apporter une surveillance et un meilleur contrôle, notamment sur tout ce qui touche le volet environnemental. », d’expliquer le maire.

Ce dernier ajouta également que plusieurs entreprises se sont récemment enquises des disponibilités potentielles à venir dans le secteur et, maintenant qu’une décision est finalement rendue dans le dossier des discussions plus concrètes seront peut-être à prévoir.

Questionné par l’auteur de ces lignes à savoir si la municipalité avait un créneau particulier d’entreprises ou de produits qu’elle souhaiterait voir se développer sur le site, M. Grimard réaffirma qu’actuellement rien n’est défini en ce sens et qu’aucune avenue n’est exclue ou mise de côté pour la suite des choses.

Rappelons que l’offre d’achat comprend que la Ville de Val-des-Sources acquerra notamment les terrains et immeubles de l’entreprise Tergeo, alors que Exterra obtiendra les brevets ainsi que les propriétés intellectuelles de celle-ci. L’entreprise s’était placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2023.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

2026 : l’année du 150e de la Ville de Windsor !

1 janvier 2026 | 0h00

2026 : l’année du 150e de la Ville de Windsor !

Windsor — Avec l’arrivée de l’année 2026, la Ville de Windsor se prépare à fêter son 150e anniversaire. Ainsi, plusieurs activités sont prévues tout au long de l’année. « Ce que nous avons voulu faire, c’est de donner une certaine saveur du 150e aux événements que nous organisons déjà avec le service des loisirs. Nous voulons revisiter l’histoire ...

LIRE LA SUITE
Une hausse de 3,5 % de la taxe foncière à Val-des-Sources pour 2026

11 décembre 2025 | 0h00

Une hausse de 3,5 % de la taxe foncière à Val-des-Sources pour 2026

Val-des-Sources — C’est réuni en séance extraordinaire le lundi 1er décembre dernier que les élus de la ville de Val-des-Sources ont adopté le budget 2026 de la municipalité. Celui-ci comprend une hausse de la taxe foncière de l’ordre de 3,5 % en plus d’un ajout au compte de taxes de 7 $ par unité, lié au transport collectif. La Ville de ...

LIRE LA SUITE
Le projet de bibliothèque reçoit l’appui du nouveau conseil de Windsor

10 décembre 2025 | 0h00

Le projet de bibliothèque reçoit l’appui du nouveau conseil de Windsor

Windsor — Le projet de construction d’une bibliothèque à Windsor reçoit l’appui de l’ensemble des membres du nouveau conseil municipal. Mais, ce n’est pas demain matin que les gens pourront accéder à ce bâtiment qui devrait être installé sur le terrain de camping, près du Centre sportif J.A. Lemay. Il faut rappeler que, comme dans plusieurs ...

LIRE LA SUITE