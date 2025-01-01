Le projet de bibliothèque reçoit l’appui du nouveau conseil de Windsor

Windsor — Le projet de construction d’une bibliothèque à Windsor reçoit l’appui de l’ensemble des membres du nouveau conseil municipal. Mais, ce n’est pas demain matin que les gens pourront accéder à ce bâtiment qui devrait être installé sur le terrain de camping, près du Centre sportif J.A. Lemay.

Il faut rappeler que, comme dans plusieurs projets d’envergure, les coûts de construction de la bibliothèque de Windsor ont explosé. Au départ, les autorités municipales avaient prévu une somme de 4,3 M$ pour mener à terme le projet. Selon les dernières évaluations, ce sont plus de 7 M$ qui seront maintenant nécessaires à l’aménagement de la nouvelle bibliothèque.

Au départ, des subventions ont été annoncées. Jusqu’à présent, le gouvernement du Québec injecte 1 390 372 $ dans le projet, alors que le fédéral fournit 612 820 $. La compagnie Domtar, pour sa part, offre un appui financier de 225 000 $. L’aide financière totalise donc 2,3 M$. À ce moment, la Ville devait donc prévoir injecter environ 2 M$ dans la réalisation du projet. Ce sont maintenant près de 5 M$ que la Ville de Windsor doit trouver avant le début de la construction.

« Oui, le conseil municipal soutient toujours le projet de construction de la bibliothèque. Nous n’avons pas senti d’opposition au projet. Pour y arriver, nous devons surmonter le dépassement de coût. Nous sommes tous d’accord pour trouver des solutions pour réaliser le projet initial », souligne Gaétan Graveline, maire de Windsor, lors d’une entrevue accordée au journal.

Cependant, les autorités municipales devront aller chercher l’argent nécessaire pour combler les dépassements de coût. « Ça prend de l’argent frais. Il faut s’adresser aux autres paliers de gouvernement. Nous allons commencer à négocier du côté provincial. Au fédéral, nous avons déposé une demande dans le cadre du programme Bâtiments communautaire verts et inclusifs », soutient le premier magistrat.

Le projet devra toutefois être carboneutre. « C’est un programme qui ratisse très large. On parle ici d’un délai de 12 à 18 mois pour que le dossier soit analysé et pour que nous puissions avoir une réponse.

Prévue initialement pour 2023, l’ouverture de la bibliothèque municipale ne pourra donc pas se faire avant l’année 2027.

« Le projet sera retardé. Mais, nous conservons tout de même le projet initial. Nous souhaitons que la bibliothèque soit construite à l’endroit prévu. Tant que nous pourrons frapper à des portes pour avoir de l’argent, nous allons maintenir le cap sur ce projet. Il n’y a pas encore de plan B en vue, mais cela ne signifie pas qu’il n’en existera pas un. Décider maintenant d’un plan B serait comme dire que nous abandonnons le projet initial. Et ce n’est pas le cas. Nous allons faire de tour de toutes les mesures possibles avant de trouver un plan B moins coûteux », de dire le maire de Windsor.

« Il ne faut pas négliger la culture dans les infrastructures municipales. Et, en ce qui concerne la bibliothèque, il y a une bonne réponse de la part de la population de Windsor. Quand on regarde de taux de fréquentation de la bibliothèque actuelle, c’est indéniable que ça nous prend un projet pour combler les attentes. Ce n’est pas un caprice ni un luxe, autant pour les utilisateurs que pour les gens qui y travaillent », mentionne-t-il.

La Ville de Windsor pourra-t-elle se servir des subventions déjà accordées dans un autre projet moins coûteux ? À suivre…