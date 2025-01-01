X
Rechercher
Publicité

Claude Dostie nommé directeur général de la Ville de Danville

durée 16 novembre 2025 | 00h01

Danville — La Ville de Danville confirme la nomination de Claude Dostie à titre de directeur général. M. Dostie est en poste depuis le lundi 27 octobre 2025.

M. Dostie rejoint l’équipe municipale avec une solide expertise en gouvernance municipale et en communications. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Dostie à la Ville de Danville. Son leadership, sa compréhension des enjeux municipaux et son engagement envers le développement local sont des atouts majeurs pour notre municipalité », a déclaré Martine Satre, mairesse de Danville. 

Titulaire d’un doctorat en analyse et management des politiques publiques, il a auparavant occupé des fonctions de directeur de cabinet à la Ville de Sherbrooke et de conseiller en affaires publiques auprès de plusieurs organisations municipales québécoises. 

« Danville a une équipe municipale très compétente et dédiée et je suis honoré d’en faire partie. De concert avec le conseil municipal, nous allons poursuivre le travail pour assurer l’entretien efficace de nos infrastructures, dynamiser notre collectivité et assurer des communications fluides avec les citoyennes et citoyens de Danville », a pour sa part indiqué M. Dostie.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Windsor remporte le 1er prix du public et le 3e prix du jury !

6 novembre 2025 | 0h00

Windsor remporte le 1er prix du public et le 3e prix du jury !

Windsor – L’usine de filtration Marcel-Bédard de Windsor s’est de nouveau distinguée lors du Symposium sur la gestion de l’eau 2025 de Réseau Environnement, tenu cette année à Drummondville. L’équipe de la Ville de Windsor a décroché le 1er prix du public ainsi que le 3e prix du jury dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), ...

LIRE LA SUITE
Élections municipales : résultats

3 novembre 2025 | 7h00

Élections municipales : résultats

À Val-des-Sources, au poste 2  il s'agit de Danielle Désautels et Mario Savoie au de poste 5. À Richmond, dans le district 1, Paul Massé, district 2, Lyne Nadeau et dans le district 6, Ralph D. Farley. À Danville, Martine Satre a été réélue, tout le comme de conseiller Pierre Grimard. Émile Lachance a été élu au poste 1 alors que Mélissa ...

LIRE LA SUITE
Danville couronne les récipiendaires de son concours des Fleurons 2025

3 novembre 2025 | 0h00

Danville couronne les récipiendaires de son concours des Fleurons 2025

Danville — La Ville de Danville tenait à nouveau son populaire concours d’aménagements fleuri cette année et c’est le jeudi 18 septembre dernier que les lauréats 2025 des Fleurons de Danville ont été dévoilés. Réunis sous la gloriette près de l’étang Burbank, participants, membres du comité organisateur, jury, commerçants et citoyens présents ont ...

LIRE LA SUITE