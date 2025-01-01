Claude Dostie nommé directeur général de la Ville de Danville

Danville — La Ville de Danville confirme la nomination de Claude Dostie à titre de directeur général. M. Dostie est en poste depuis le lundi 27 octobre 2025.

M. Dostie rejoint l’équipe municipale avec une solide expertise en gouvernance municipale et en communications.

« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Dostie à la Ville de Danville. Son leadership, sa compréhension des enjeux municipaux et son engagement envers le développement local sont des atouts majeurs pour notre municipalité », a déclaré Martine Satre, mairesse de Danville.

Titulaire d’un doctorat en analyse et management des politiques publiques, il a auparavant occupé des fonctions de directeur de cabinet à la Ville de Sherbrooke et de conseiller en affaires publiques auprès de plusieurs organisations municipales québécoises.

« Danville a une équipe municipale très compétente et dédiée et je suis honoré d’en faire partie. De concert avec le conseil municipal, nous allons poursuivre le travail pour assurer l’entretien efficace de nos infrastructures, dynamiser notre collectivité et assurer des communications fluides avec les citoyennes et citoyens de Danville », a pour sa part indiqué M. Dostie.