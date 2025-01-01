Daniel Veilleux veut continuer dans la saine gestion

Saint-Denis-de-Brompton — Réélu à la mairie de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux souhaite poursuivre dans la saine gestion, tout en assurant un leadership positif et rassembleur.

M. Veilleux a quelque peu été surpris d’avoir de l’opposition dans les dernières élections. « Oui, j’ai été surpris d’avoir un opposant cette année. D’autant plus que la plupart des organisations, des gens des différents comités ou des différents collaborateurs se disaient très satisfaits du travail accompli depuis les quatre dernières années. Ça a été une surprise d’autant plus que mon opposant a déposé sa candidature la dernière journée. Mais ça fait partie du jeu et c’est correct comme ça. La démocratie s’est exprimée. Et les gens ont fait le choix de la continuité dans une proportion de 63,6 % des votes, ce qui va nous permettre de poursuivre notre travail », souligne le premier magistrat au lendemain des élections du 2 novembre.

D’ailleurs, le maire de Saint-Denis-de-Brompton prend ses résultats comme un encouragement à continuer dans la même voie. « Mais, il n’y a rien de parfait. Si on avait à refaire des choses réalisées au cours des quatre dernières années, il y aurait certainement certains éléments à modifier. Il faut être capable de faire un bilan et de voir que ce n’était pas parfait. Mais, est-ce que le contexte était facile ? La réponse est non. Avec le temps, les gens ont compris l’ampleur du défi. Il ne faut rien tenir pour acquis », insiste M. Veilleux.

« J’aimerais aussi remercier les citoyens qui se sont déplacés pour exercer leur droit de vote et qui ont exprimé leur confiance envers moi. Je veux aussi féliciter la nouvelle conseillère, Isabelle Tardif, ainsi que Mathieu Emond, qui vont se joindre au nouveau conseil composé de quatre hommes et de deux femmes », soutient-il.

Tout au long de la campagne électorale, il a pu compter sur ses « ambassadeurs » qui l’ont accompagné sur le terrain.

« Il y a eu de belles rencontres avec les gens. Maintenant, les campagnes électorales se jouent beaucoup sur les médias sociaux. Encore plus avec les moyens de pression de Postes Canada. J’ai misé beaucoup sur mes réalisations et sur le positivisme. J’ai mis l’accent sur les défis qui nous attendent au cours des quatre prochaines années », affirme M. Veilleux.

Et les défis sont nombreux… « Il y a plusieurs dossiers auxquels nous devrons nous attaquer. Nous devons nous retrousser les manches pour continuer d’investir les efforts et le travail nécessaire avec la belle collaboration de l’équipe municipale, avec les collaborateurs, avec les partenaires afin de répondre aux différents enjeux de la municipalité », de dire le maire de Saint-Denis.

Il parle ici de continuer à améliorer les services aux citoyens, à protéger les plans d’eau, à mettre à niveau les infrastructures. « Nous voulons continuer à maintenir nos services de base. Dans les grands projets, il y a celui des égouts et de l’aqueduc du secteur du Petit lac Brompton et le lac Desmarais. Nous voulons redonner vie au bâtiment de l’aréna. Il y a la conversion de l’église pour en faire un centre communautaire. Il y a celui de la nouvelle mairie. Ce ne sont pas les projets qui manquent », termine M. Veilleux.