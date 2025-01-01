Windsor remporte le 1er prix du public et le 3e prix du jury !

Windsor – L’usine de filtration Marcel-Bédard de Windsor s’est de nouveau distinguée lors du Symposium sur la gestion de l’eau 2025 de Réseau Environnement, tenu cette année à Drummondville.

L’équipe de la Ville de Windsor a décroché le 1er prix du public ainsi que le 3e prix du jury dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), volet traitement. C’est Saint-Eustache s’est vu remettre le premier prix Choix du jury 2025.

« Je suis très content du travail de l’équipe de l’usine de filtration Marcel-Bédard. Je lève mon chapeau à Francis Nicol et à son équipe qui ont à gérer les aléas de la nature pour arriver à nous donner une qualité d’eau exceptionnelle. Ce sont un peu des alchimistes qui jouent avec de nombreux facteurs et qui trouvent la recette la mieux adaptée », souligne Gaétan Graveline, maire de Windsor.

Ces deux distinctions s’ajoutent à une série de succès : la meilleure eau au Québec en 2021 et 2022, suivie d’une 2e place du jury en 2023. Selon le maire, cette reconnaissance continue témoigne de la constance, de l’expertise et du dévouement de l’équipe municipale en matière de gestion de l’eau potable.

Pour décerner le prix « Choix du public », les participants au Symposium sur la gestion de l’eau de Réseau Environnement ont pu goûter et voter pour leur eau préférée. C’est Windsor qui a reçu la majorité des votes pour la qualité globale – c’est-à-dire gustative, mais aussi olfactive et visuelle – de son eau.

« Ces prix reflètent le travail exceptionnel de notre équipe et la qualité des investissements réalisés dans notre usine au fil des ans. Nous sommes fiers de constater que nos efforts portent fruit, au bénéfice de toute la population de Windsor », souligne Francis Nicol, surintendant des eaux à la Ville de Windsor.

Le Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) vise à reconnaître les usines de traitement qui atteignent des standards de performance supérieurs en matière de qualité de l’eau.

Réseau Environnement, plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation dans le domaine, tout en agissant comme catalyseur de solutions durables pour une économie verte.

« À Windsor, nous avons la quantité d’eau nécessaire pour desservir la croissance. Cet été, nous avons vécu une période de sècheresse. Mais à Windsor, il n’y a pas eu d’alarme comme telle. C’était un premier test pour nos nouvelles installations. Nous avons pu répondre sans inquiétude à la demande. En fait, la sécheresse a mis à épreuve nos systèmes. Et avec toutes ces conditions particulières, nous avons tout de même gagné un concours pour la grande qualité de l’eau. C’est une équipe extraordinaire », termine le maire de Windsor.