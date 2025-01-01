Une hausse de 3,5 % de la taxe foncière à Val-des-Sources pour 2026

Val-des-Sources — C’est réuni en séance extraordinaire le lundi 1er décembre dernier que les élus de la ville de Val-des-Sources ont adopté le budget 2026 de la municipalité. Celui-ci comprend une hausse de la taxe foncière de l’ordre de 3,5 % en plus d’un ajout au compte de taxes de 7 $ par unité, lié au transport collectif.

La Ville de Val-des-Sources a dû faire face à une augmentation substantielle des frais de quote-part de la MRC, qui s’élève à quelque 169 000 $, ainsi qu’à une baisse importante de la péréquation de l’ordre de 226 000 $. Proposant des dépenses et des revenus équilibrés de 16 539 210 $, soit 1 407 790 $ de plus que l’an dernier, le budget 2026 se veut être équilibré, tout en permettant la planification de la mise à niveau des infrastructures municipales.

Afin de démontrer clairement ce que représente la hausse annoncée pour les contribuables valsourciens, la ville soumit l’exemple d’une résidence unifamiliale évaluée à 203 416 $, laquelle verrait ainsi son compte de taxes augmenté de 97 $ pour l’année 2026. Il est intéressant de noter que la municipalité indique que les revenus liés à la taxe foncière et aux tarifs, lesquels totalisent 10 517 160 $, représentent 63,6 % des revenus comparativement à 65 % en 2025, une baisse de plus de 1 % à ce chapitre.

« Nous poursuivons activement notre objectif de limiter l’apport des taxes foncières pour nos projets et nos opérations en générant des revenus autonomes […] L’année 2026 sera ponctuée de défis, mais aussi de belles réalisations. Je tiens à souligner encore une fois la nécessaire implication de tous pour réussir notre grand projet de faire de notre ville un milieu de vie de qualité et prospère. » Souligna le maire Hugues Grimard.

De ce fait, parmi les projets à venir pour la prochaine année, mentionnons notamment le dossier d’acquisition de Tergéo, qui, selon toute vraisemblance, devrait se conclure au début de 2026.

Des travaux majeurs auront également lieu sur des infrastructures de la ville et il nous était permis d’apprendre dans l’explicatif du budget, que des travaux de drainage auront notamment lieu au Trois-Lacs, des travaux de rénovation en première phase seront réalisés à l’édifice St-Aimé, il y aura resurface de tronçons de rue, la finalisation du parc canin et du terrain de pickleball, de même que le remplacement des toilettes au terrain de balle Lou-Richard, entre autres choses.

Pour ceux et celles qui désireraient de plus amples informations au sujet du budget 2026 de la ville de Val-des-Sources ou encore pour consulter le document explicatif complet, celui-ci est disponible sur le site internet de la municipalité à l’adresse www.valdessources.ca