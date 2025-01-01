Élections municipales : résultats

À Val-des-Sources, au poste 2 il s'agit de Danielle Désautels et Mario Savoie au de poste 5.

À Richmond, dans le district 1, Paul Massé, district 2, Lyne Nadeau et dans le district 6, Ralph D. Farley.

À Danville, Martine Satre a été réélue, tout le comme de conseiller Pierre Grimard. Émile Lachance a été élu au poste 1 alors que Mélissa Lacroix a gagné au poste 5. Au poste 4, c'est Pier-Luc Pinard qui sort vainqueur.

Dans le Canton de Cleveland, Sylvie Giroux est élue dans le district 5.

Dans le Canton de Melbourne, c'est David Paterson qui l'emporte au poste 1.

À Saint-Claude, dans le district 1 c'est Yves St-Hilaire qui l'emporte et dans le district il y a égalité entre Marcel Laberge et Cindy Michaud.

À Saint-Georges-de-Windsor, René Perrault est réélu au poste de maire et Julie Fontaine au poste 3.

À Ulverton, Chantal Lapointe l'emporte au poste 2.

À Val-Joli, Sylvain Côté l'emporte au poste 1 et Karine Chamberland au poste 3.

À Wotton, Jasmin Bilodeau est réélu au poste 1, Denis Pinard l'emporte au poste 2, Ghislain Drouin au poste 3 et Dominique Tremblay au poste 6.

À Windsor, dans le district 5, Marie-Claude Tardif (117 votes) est élue devançant Roxanne Murray (101 votes). Dans le district 1, Annie Lussier (126 votes) remporte sur Martin Vallières (99 votes). Dans le district 6, Solande Richard (133 votes) est réélue. Sylvain Tessier obtient 48 votes.

À Saint-Denis-de-Brompton, à la mairie, Daniel Veilleux (64 %) est réélu devançant André Filteau (36 %). Dans le district 4, Isabelle Tardif l'emporte et dans le district 6 c'est Mathieu Emond.

À Stoke, à la mairie, Étienne-Alexis Boucher (55 %) est élu devançant Daniel Dodier (34 %),

À Kingsbury, Amélie Tremblay est réélue au poste de mairesse.

À Saint-Adrien, Stéphanie Richer est élue au poste 3.

À Saint-Camille, François Pinard est élu à la mairie.