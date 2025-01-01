Élections municipales : c'est un départ...

Saint-Claude — Le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à souligner le travail du maire sortant de Saint-Claude, Hervé Provencher, dans une lettre qui lui a été lue lors de la dernière séance du conseil municipal avant les élections du 2 novembre prochain.
M. Provencher a agi comme conseiller municipal de Saint-Claude de 1981 à ...
Val-des-Sources— Désireux de s’investir pleinement dans une première expérience en tant que conseiller municipal, Sébastien Beauregard se porte candidat comme conseiller au siège numéro 5 à Val-des-Sources, lequel est aujourd’hui laissé vacant suite au retrait de la vie politique de Jean Roy.
Monsieur Beauregard dit notamment souhaiter apporter ...
Danville — Le conseiller sortant Pierre Grimard tentera de se faire réélire au poste 2 à Danville. Ainsi, il vise un deuxième mandat au conseil municipal.
Retraité depuis cinq ans, M. Grimard a œuvré chez Cascades aux ressources humaines durant 34 ans. « Je faisais la gestion des salaires et des vacances. Je suis ici à Danville depuis 60 ans. ...