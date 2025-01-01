X
Rechercher
Publicité

Élections municipales : c'est un départ...

durée 2 novembre 2025 | 12h39
Par Ghislain Allard

Journaliste

Les bureaux de vote sont maintenant fermés. Les résultats s'en viennent...

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le premier ministre félicite Hervé Provencher

1 novembre 2025 | 0h00

Le premier ministre félicite Hervé Provencher

Saint-Claude — Le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à souligner le travail du maire sortant de Saint-Claude, Hervé Provencher, dans une lettre qui lui a été lue lors de la dernière séance du conseil municipal avant les élections du 2 novembre prochain. M. Provencher a agi comme conseiller municipal de Saint-Claude de 1981 à ...

LIRE LA SUITE
Sébastien Beauregard souhaite contribuer à la continuité du dynamisme de la ville

31 octobre 2025 | 0h00

Sébastien Beauregard souhaite contribuer à la continuité du dynamisme de la ville

Val-des-Sources— Désireux de s’investir pleinement dans une première expérience en tant que conseiller municipal, Sébastien Beauregard se porte candidat comme conseiller au siège numéro 5 à Val-des-Sources, lequel est aujourd’hui laissé vacant suite au retrait de la vie politique de Jean Roy.  Monsieur Beauregard dit notamment souhaiter apporter ...

LIRE LA SUITE
Pierre Grimard veut se faire réélire pour un deuxième mandat

31 octobre 2025 | 0h00

Pierre Grimard veut se faire réélire pour un deuxième mandat

Danville — Le conseiller sortant Pierre Grimard tentera de se faire réélire au poste 2 à Danville. Ainsi, il vise un deuxième mandat au conseil municipal. Retraité depuis cinq ans, M. Grimard a œuvré chez Cascades aux ressources humaines durant 34 ans. « Je faisais la gestion des salaires et des vacances. Je suis ici à Danville depuis 60 ans. ...

LIRE LA SUITE