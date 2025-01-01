X
Danville couronne les récipiendaires de son concours des Fleurons 2025

durée 3 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — La Ville de Danville tenait à nouveau son populaire concours d’aménagements fleuri cette année et c’est le jeudi 18 septembre dernier que les lauréats 2025 des Fleurons de Danville ont été dévoilés.

Réunis sous la gloriette près de l’étang Burbank, participants, membres du comité organisateur, jury, commerçants et citoyens présents ont tous pu bénéficier d’un agréable moment d’échanges où breuvages et collations sont venus agrémenter l’événement à saveur festif et communautaire.

Rappelons que le concours s’adressait autant au volet résidentiel et locatif qu’au niveau commerces et industries.

Ainsi, dans le volet du secteur résidentiel, les gagnants furent : Mme Suzanne Destroismaisons remporta les honneurs de la 1re place et 125 $ en prix, M. Javier Gonzalez se mérita la 2e place (100 $), alors que la 3e place et 75 $ en prix sont pour leur part allés à Mme Ève-Lyne Laroche.

Dans la section « Commerces et industries », le conseiller municipal Pierre Grimard a eu le plaisir de continuer à distribuer des prix et des certificats. Arianne Vallières, propriétaire de la cantine La Reine de la patate, a reçu la première place (125 $) et la carrosserie Procolor ainsi que l’Artère D ont obtenu les deuxième (100 $) et troisième (75 $) places. Soulignons par ailleurs que le coup de cœur du public 2025, assorti d’un chèque-cadeau de 300 $ d’Entretien paysager Annic, a également été attribué à l’entreprise Procolor.

Lors de son allocution d’ouverture, le conseiller municipal au siège #2 ci-haut mentionné a salué la créativité et la fierté des participants : « Chaque fleur plantée et chaque aménagement réalisé rendent Danville encore plus accueillante, autant pour nous que pour nos visiteurs. »

Impliquée et grandement interpellée par l’organisation de ce concours, la Directrice des finances et trésorière de la municipalité, Mme Nathalie Patenaude, a tenu à rappeler que la Ville investit chaque année dans les fleurs, les aménagements paysagers, la plantation d’arbres et les décorations saisonnières, dans l’objectif de surpasser l’actuelle cote de 4 Fleurons décernés par Fleurons du Québec et ainsi atteindre le 5e niveau, soit la reconnaissance provinciale la plus élevée dans le domaine.

« La Ville remercie chaleureusement ses commanditaires, Les Jardins de Danville, Gestion 2000, la Quincaillerie Couture et Entretien paysager Annic, pour leur générosité. Grâce à eux, les efforts citoyens en matière d’embellissement sont concrètement récompensés. » Conclut le comité organisateur.

