Le premier ministre félicite Hervé Provencher

Saint-Claude — Le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à souligner le travail du maire sortant de Saint-Claude, Hervé Provencher, dans une lettre qui lui a été lue lors de la dernière séance du conseil municipal avant les élections du 2 novembre prochain.

M. Provencher a agi comme conseiller municipal de Saint-Claude de 1981 à 1997. Il va bientôt conclure un cinquième mandat à la mairie, un travail amorcé en 2005. Il prend donc sa retraite après 36 ans de service public.

« À titre de premier ministre du Québec, je vous félicite pour ce parcours, marqué sous le signe de la longévité, bien sûr, mais aussi la passion et le dévouement. Votre importante contribution est vraiment digne de mention. Vous méritez bien les honneurs qui vous sont formulés aujourd’hui par les hommes et les femmes de Saint-Claude et des environs », soutient le premier ministre dans cette lettre lue par Dominique Samson-Desrochers, directrice du bureau du député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

« Votre travail et votre engagement exceptionnel font de vous un bâtisseur, qui laissera un héritage indéniable, notamment pour les jeunes familles et les prochaines générations. Vous avez su rassembler et convaincre beaucoup de gens pendant toutes ces années. Vous avez entrepris et mené à bien, avec vos équipes et entrepreneurs, les projets qui vous tenaient à cœur. La construction et les améliorations apportées aux installations municipales témoignent, au fil des ans, de vos réalisations. Les exemples nombreux : l’hôtel de ville, le garage municipal, la bibliothèque, les parcs et les équipements de loisirs, sans oublier la tenue des festivités du centenaire en 2012-2013 », poursuit le premier ministre dans sa lettre remise à M. Provencher.

« Je vous comprends d’aimer votre coin de pays. La belle et généreuse nature de l’Estrie est un endroit formidable. Les commerces et les entreprises de chez vous sont dynamiques ; les producteurs maraîchers et artisans locaux sont des gens fiers, créatifs et innovants. Vous avez toutes les cartes en main pour poursuivre vos réussites et vos rêves, et avoir confiance en l’avenir », termine le premier ministre.