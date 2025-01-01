Sébastien Beauregard souhaite contribuer à la continuité du dynamisme de la ville

Val-des-Sources— Désireux de s’investir pleinement dans une première expérience en tant que conseiller municipal, Sébastien Beauregard se porte candidat comme conseiller au siège numéro 5 à Val-des-Sources, lequel est aujourd’hui laissé vacant suite au retrait de la vie politique de Jean Roy.

Monsieur Beauregard dit notamment souhaiter apporter un vent de continuité au sein du conseil, en travaillant de manière collaborative avec l’ensemble des élus, afin de poursuivre l’élan de dynamisme que les administrations précédentes ont mis en place dans le but de faire croître la ville à tous les niveaux.

L’homme de 36 ans, natif de Val-des-Sources et employé chez Coop Métro plus depuis plus de dix ans, souhaite consacrer ses qualités d’écoute, d’énergie et de dynamisme, ainsi que son vécu personnel, à l’amélioration de la vie de ses concitoyens. Il aspire à contribuer activement au bien-être de sa communauté.

Fort d’un parcours académique dans le domaine des communications, Sébastien Beauregard se dit sûr d’être en mesure de participer à des échanges d’idées respectueuses et productives, tout en vulgarisant et maximisant la transparence des dossiers pour la population.

« Je m’intéresse à la politique en général depuis plusieurs années déjà et présentement, je crois sincèrement que le moment est propice pour moi de m’impliquer encore davantage pour ma communauté et de me joindre au palier citoyen le plus direct, celui du municipal. Je suis jeune, je veux apprendre et, si je suis élu, je me promets de travailler avec ardeur sur les dossiers que l’on voudra bien me confier. Il y a présentement des personnes de tous âges au sein du conseil et je crois qu’il est sain pour une communauté d’avoir des échanges en lien avec les visions, priorités et questionnements de chacun. », de commenter, M. Beauregard.

Ce dernier termina en soulignant que son travail lui permet d’être en relation quotidienne avec les citoyens et qu’au fil du temps, cela lui aura permis de prendre le pouls terrain de plusieurs besoins au sein de la population de la ville de Val-des-Sources.