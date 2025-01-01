Pierre Grimard veut se faire réélire pour un deuxième mandat

Danville — Le conseiller sortant Pierre Grimard tentera de se faire réélire au poste 2 à Danville. Ainsi, il vise un deuxième mandat au conseil municipal.

Retraité depuis cinq ans, M. Grimard a œuvré chez Cascades aux ressources humaines durant 34 ans. « Je faisais la gestion des salaires et des vacances. Je suis ici à Danville depuis 60 ans. Toute ma famille vient d’ici depuis plusieurs générations. Il y a quatre ans, à la retraite, j’ai voulu m’investir en devenant conseiller municipal », de dire le candidat.

Bien sûr, M. Grimard souhaite poursuivre de travail réalisé au cours de son premier mandat. « Nous avons mis de l’ordre dans nos finances. Les états financiers sont à jour depuis deux semaines. Nous attendons ça depuis quatre ans. Nous voyons maintenant où on s’en va », mentionne-t-il

« Avec le dernier mandat, nous avons éteint des feux qui brûlaient depuis bien longtemps. Avec les états financiers, la démarche a été plus longue que prévu. Nous sommes donc très encouragés pour le prochain mandat. Nous allons pouvoir proposer des projets bien concrets », estime le candidat au poste 2.

S’il est élu, M. Grimard souhaite être invité à se joindre à des comités municipaux voués au développement économique et au développement résidentiel. « C’est évident qu’il y aura plus de concret sur la table du conseil. Je m’en vais de ce côté-là », affirme-t-il.

Dans ses réalisations au cours de son premier mandat, il énumère la nouvelle bibliothèque, la mise à jour des états financiers et le ménage dans la taxation.

« Tout est maintenant en ordre dans les affaires municipales à Danville. Nous avons fait le grand ménage. Ça serait plaisant d’avoir une taxation normale qui suit l’inflation », soutient M. Grimard.

Il relate aussi la piste cyclable au centre-ville. « Nous sommes une belle porte d’entrée pour le réseau cyclable. Ça va nous permettre de revitaliser le centre-ville. Actuellement, c’est assez difficile de maintenir en place les commerces. Le projet de vélo va nous permettre de nous occuper du centre-ville », insiste M. Grimard.

Il souhaite rehausser le sentiment d’appartenance avec les citoyens et avec les employés municipaux. « Nos employés ne l’ont pas eu facile au cours des dernières années. Actuellement, je travaille fort avec le comité des pompiers. Et nous avons une très bonne complicité. C’est la même chose avec les employés de la voirie. C’est important de valoriser leur travail. Le nouveau garage, dont nous avons reçu les clés il y a quelques jours à peine, devrait permettre d’améliorer les conditions de travail. Ça fait quatre ans qu’ils évoluent dans une tente-roulotte à moitié chauffée. Le travail de ces gens va donc s’améliorer », souligne M. Grimard.

Bien sûr, le candidat au poste 2 promet une amélioration des rues de Danville en allant chercher le maximum de subventions.