Windsor : Sylvain Tessier se présente contre Solange Richard

Windsor — La conseillère sortante Solange Richard, aura de l’opposition dans le district no 6 à Windsor lors des élections municipales du 2 novembre prochain. Sylvain Tessier a décidé de poser sa candidature.

M. Tessier travaille actuellement dans le milieu de la construction. Avant, durant 25 ans, il était propriétaire du Salon du bingo Le Baron à Sherbrooke. Il a également œuvré bénévolement dans le secteur des arbitres au hockey et au baseball à Montréal. D’ailleurs, aujourd’hui, il joue au hockey et au golf.

Lorsqu’il a appris qu’il y avait des élections municipales, M. Tessier a jeté un coup d’œil sur Internet pour connaître les candidatures. À ce moment, il n’y avait personne qui souhaitait se présenter dans le district no 6. « En consultation avec ma conjointe, j’ai donc décidé de poser ma candidature. Pendant le temps que je préparais ma candidature en ramassant mes signatures, le nom de Mme Richard est apparu. J’ai donc décidé d’y aller quand même. Ça peut juste être bon pour la démocratie », raconte le candidat dans le district no 6.

Avec l’augmentation de la population de Windsor, est-ce que les infrastructures sont adéquates pour supporter ce développement ? M. Tessier s’est posé cette question. « J’ai questionné le nouveau maire (Gaétan Graveline) à ce sujet. Il m’a répondu que les infrastructures pouvaient accueillir tout ce beau monde-là. Il a toutefois souligné que Windsor pourrait avoir des problèmes au sujet des écoles. Il faut donc mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. C’est le genre de travail que j’aime. Je suis efficace pour négocier. J’ai déjà été président provincial au niveau des bingos », de dire M. Tessier, qui habite à Windsor depuis 2022.

Le développement économique lui tient particulièrement à cœur. D’ailleurs, il souhaiterait faire partie des comités de la ville à saveur économique.

« Je m’intéresse aux gens. Quand je jase avec quelqu’un, je veux tout savoir sur lui. En politique, c’est certainement une qualité. Et c’est la première fois qu’il y a des élections municipales à Windsor avec des districts. Pourquoi ne pas provoquer une élection dans le district no 6 ? », termine M. Tessier.