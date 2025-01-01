X
Les jeunes de Saint-Claude auront le droit de vote

durée 30 octobre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Claude — Grâce au programme « Électeurs en herbe », les enfants de trois à douze ans accompagnant leurs parents pourront s’initier, le 2 novembre prochain, au processus électoral en votant de façon symbolique à Saint-Claude lors des élections municipales.

Le vote chez les jeunes se déroule dans plusieurs municipalités du Québec lors des élections municipales. Les jeunes auront accès à ce programme seulement dans les villes et villages participants.

Dans un premier temps, l’enfant accompagne son parent afin de se familiariser avec le fonctionnement du vote : accueil au bureau de vote, vote secret derrière l’isoloir, dépôt du bulletin de vote dans l’urne.

Il se rend ensuite au petit bureau de vote. Le jeune reçoit alors un bulletin de vote comportant une question spécialement conçue pour lui en rapport avec la vie municipale. Puis, en suivant l’exemple de ses parents, il remplit son bulletin de vote et il le dépose dans l’urne. Le personnel lui remet alors un tatouage.

Quelques jours après le vote, l’enfant et le parent pourront obtenir les résultats sur le site web d’Élections Québec.

Le programme « Électeurs en herbe » invite donc les électeurs de Saint-Claude à vivre la démocratie en famille. Les petits bureaux de vote s’adressent particulièrement aux enfants de trois à douze ans, mais ils sont également ouverts à tous les jeunes de moins de 18 ans voulant s’initier au processus électoral. 

 

