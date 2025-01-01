Danville : Hugo Beaulieu se présente au siège no 2

Danville — Connu pour ses litiges avec la municipalité et ses prises de position publique, l’homme d’affaires Hugo Beaulieu sera candidat au siège no 2 à Danville lors des prochaines élections municipales du 2 novembre prochain.

« Je suis un homme d’affaires qui possèdent plusieurs entreprises. Pour aider la population, je mène aussi des combats sociaux contre, entre autres, Hydro-Québec. Je suis engagé dans la société », de dire M. Beaulieu, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle.

Les « incongruités » vécues avec la Ville dans les dernières années l’incitent à poser sa candidature contre l’actuel conseiller Pierre Grimard. « Après avoir fait de nombreuses sorties dans les médias sociaux, plusieurs personnes m’ont approché pour que je me présente. Il y a des gens qui vivaient de grandes problématiques comme moi. Les gens ont vu comment la municipalité m’a traité. Ils n’ont pas le goût de vivre la même affaire que j’ai vécue. La municipalité a publié des articles comme quoi je ne respectais pas la règlementation. Je ne suis donc pas seul à vivre ce problème-là. Les gens ont besoin d’aide et il y a un manque d’écoute de la part de l’administration présente », de dire M. Beaulieu.

Il veut ramener l’harmonie au conseil municipal. « Je souhaite que les gens aient un véritable sentiment d’appartenance. On ne ressent plus la fierté d’être Danvillois. Ça se reflète donc à l’hôtel de ville et chez nos employés municipaux. La Ville est en décrépitude. Et ce n’est pas la faute des employés de la ville. C’est eux qui écopent. Ce ne sont pas eux les gestionnaires. Les élus actuels ont vraiment divisé la population. Comme citoyen, je n’ai plus de fierté de vivre à Danville », soutient l’homme d’affaires.

Il veut aussi favoriser le retour de la transparence. « Il faut expliquer les dossiers à la population. Je suis allé au conseil municipal à maintes reprises. Il y a tellement de choses qui sont jetées sans être mûrement réfléchies. Il faut trouver une bonne manière de vulgariser pour que la population puisse comprendre. Souvent, on ne répond pas aux questions. J’ai des courriels expédiés à la Ville il y a six mois et qui sont demeurés sans réponse », s’indigne M. Beaulieu.

« Je souhaite un conseil uni et fort qui travaille dans une seule direction pour faire avancer les choses pour les gens de Danville. Il faut consulter la population », termine le candidat au siège no 2.