Soirée d’information électorale à Stoke

durée 17 octobre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Stoke — Sous l’initiative du candidat à la mairie de Stoke Etienne-Alexis Boucher, une soirée d’information électorale se tiendra le jeudi 23 octobre prochain, dès 18 h 30, à la salle des Appalaches, au centre communautaire. Les conseillers élus par acclamation ainsi que les trois autres candidats à la mairie y ont été invités.

« Les élections, c’est un moment de démocratie locale important. C’est aux citoyens de faire un choix entre différents modèles de gouvernance. J’ai annoncé ma candidature depuis plusieurs mois. Je vais donc à la rencontre des citoyens et des citoyennes depuis très longtemps. Une certaine partie de ces gens souhaitaient une compétition. Pour qu’il y ait débat, il faut s’organiser. D’où l’idée de mettre en place de façon non partisane une rencontre réunissant l’ensemble des candidats, même ceux élus par acclamation, pour qu’ils puissent de se faire connaître. 

Lors de cette soirée, il y aura des échanges entre les candidats à la mairie. « Il s’agit de répondre à une demande adressée par une partie de la population. Il n’y avait aucun organisme à Stoke qui pouvait prendre en charge assez rapidement l’organisation de cet événement. J’espère que le plus grand nombre de candidats pourront être présents. Les gens pourront donc faire un choix éclairé sur des visions différentes », termine M. Boucher.

