Des élections à la mairie de Saint-Denis-de-Brompton

Sant-Denis-de-Brompton — Le maire sortant, Daniel Veilleux, aura de l’opposition à la mairie de Saint-Denis-de-Brompton lors des prochaines élections municipales du 2 novembre ; André Filteau a en effet déposé sa candidature.

Ce n’est pas la première fois que les deux candidats sont opposés à la mairie de Saint-Denis-de-Brompton. En 2021, ils avaient croisé le fer lors des élections municipales.

D’ailleurs, M. Filteau, qui gère une compagnie de distribution, a été onze ans conseiller municipal à Saint-Denis-de-Brompton jusqu’en 2021.

« Il y a des gens qui m’ont approché pour que je me représente. J’y ai pensé et quand j’ai vu que le maire actuel n’avait pas d’opposition, c’est là que j’ai pris ma décision d’y retourner. Je ne suis pas un adepte du maire sortant. Si quelqu’un d’autre s’était présenté, je n’aurais pas été candidat. Mais avant tout, la politique municipale m’intéresse », de dire M. Filteau, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

L’aréna de Saint-Denis, qui n’est pas en fonction, demeure une priorité pour lui. « Je suis à Saint-Denis depuis les années 1970. J’ai connu l’évolution de la municipalité. Tous les maires ont travaillé d’arrache-pied pour maintenir un taux de taxation le plus bas possible, pour avoir un système de protection des incendies efficace, pour que les gens puissent avoir un aréna. Et, au cours des dernières années, nous avons tout perdu ça », déplore le candidat à la mairie.

« Avec le service d’incendie avec Sherbrooke, nous étions supposés d’économiser 7 % sur notre compte de taxes. Nous ne l’avons jamais vu. Le compte de taxes augmente chaque année. Le maire actuel avait dit que les assurances ne seraient pas touchées. Les miennes me coûtent 313 $ de plus en 2025. »

Du côté de l’aréna, M. Filteau souhaiterait qu’elle puisse revenir à son ancienne vocation. « Notre population dépasse les 5000 habitants. Il est fort probable qu’il y ait sous peu des ligues mineures. « Il y a assez de jeunes ici pour qu’on puisse compter sur la présence d’un aréna », a affirmé le candidat à la mairie.

S’il est élu maire, il veut introduire le concept de premiers répondants. « On a beau placer des défibrillateurs dans tous les poteaux de la municipalité, s’il n’y a pas personne qui peut s’en servir ; ça ne donne rien. J’ai vu que des petites municipalités avaient réussi à introduire des services de premiers répondants. Avant, lorsque quelqu’un avait un arrêt cardiaque, cinq minutes plus tard, il y avait quelqu’un. En ce moment, ce sont les pompiers de Sherbrooke et les ambulances. Le délai est pas mal plus long », soutient M. Filteau.

Il trouve aussi que les taxes municipales ont augmenté d’une façon exagérée. « En 2021, j’étais taxé à 2900 $ par année. Quatre ans plus tard, mon compte de taxes est de 4100 $. C’est quand même beaucoup », termine le candidat à la mairie.

