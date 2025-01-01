Il y aura des élections à la mairie de Stoke

Stoke — Les électeurs de Stoke auront à se choisir un maire lors des élections municipales du 2 novembre prochain ; en effet, Daniel Dodier, actuellement conseiller au siège no 5, affrontera l’ex-député péquiste de Johnson, Etienne-Alexis Boucher.

M. Dodier a assumé les fonctions de conseiller municipal à Stoke durant 12 ans, soit trois mandats. « Par respect, j’attendais que le maire actuel, Luc Cayer, livre sa décision de ne pas se représenter », lance d’entrée de jeu le candidat à la mairie de Stoke.

Au conseil municipal actuel, M. Dodier assumait les responsabilités relatives aux bâtiments et aux parcs. Il siégeait aussi au sein du comité de sécurité publique.

D’ailleurs, d’un point de vue professionnel, M. Dodier est maître électricien spécialisé en automatisation de bâtiments. Ça fait 33 ans qu’il est dans le métier.

« Après 12 ans comme conseiller, je sens que je pourrai donner une certaine continuité dans l’administration municipale. Il y aura aussi de nouveaux défis qui se présenteront au cours des prochaines années. Après trois mandats comme conseiller, j’ai eu envie de me lancer dans cette course à la mairie et d’amener certains projets un peu plus loin », de dire le candidat à la mairie.

S’il est élu le 2 novembre prochain, M. Dodier souhaite, entre autres, appuyer le comité mis en place pour l’achat de l’ancien de l’à camp St-Pat’s.

« Je veux continuer à appuyer de beaux projets à Stoke. C’est une municipalité en croissance, mais il ne nous reste pas énormément de place pour des projets de développement domiciliaire », soutient le candidat à la mairie.

Comme adversaire, M. Dodier devra faire face à Etienne-Alexis Boucher. « Ça fait 33 ans que je suis à Stoke. J’ai été Grand Chevalier durant des années. J’ai été impliqué dans l’association de soccer. J’ai fait beaucoup de bénévolat à Stoke. Je ne connais pas M. Boucher, mais on m’a dit que c’était un homme sympathique bien engagé en politique provinciale. Mais en 12 ans, je ne l’ai jamais vu au conseil municipal. Ce n’est pas une raison pour ne pas se présenter comme maire. Ce n’est pas un élément qui a ralenti mon ardeur dans mon projet de me présenter à la mairie de Stoke », termine M. Dodier.