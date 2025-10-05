Le député souligne les 40 ans d’implication politique et communautaire de Pierre Therrien
Saint-Adrien — Le député de Richmond, M. André Bachand, a récemment tenu à saluer les quatre décennies d’implication au niveau politique du maire sortant de la petite municipalité de Saint-Adrien, M. Pierre Therrien.
À la tête du conseil des élus de son village sans interruption depuis 1997, l’homme politique aura su s’établir comme un rassembleur en mesure de mobiliser les forces de son milieu, tout en plaçant le bien collectif au cœur même de ses prises de décisions.
Comme le rapportait notamment l’article « Le maire Pierre Therrien quitte avec le sentiment du devoir accompli » paru dans nos pages le 24 septembre dernier, le village de Saint-Adrien aura connu de nombreuses avancées marquantes sous sa gouverne.
Il ne suffit que de penser à la construction et à la modernisation d’infrastructures, telles que le garage municipal, la nouvelle caserne, le centre communautaire, la Maison des Jeunes, la patinoire et le skate park.
On peut ajouter la mise en place de projets structurants, comme la régie de collecte des matières résiduelles et l’implantation du recyclage ; réfection de la route 257, ainsi que des projets domiciliaires et amélioration d’équipements et services offerts aux citoyens.
« Son mandat a aussi été marqué par des initiatives favorisant la qualité de vie et la vitalité locale : agrandissement du centre communautaire avec installation d’un élévateur, création du parc Serge-Picard, modernisation de l’éclairage au DEL, nouvelle gloriette et pavillon au terrain de balle, sans oublier des projets récents comme la décontamination et la revalorisation de terrains municipaux.
Au-delà de ses réalisations comme maire, Pierre Therrien est reconnu comme un bénévole de cœur, engagé dans de nombreux organismes, tels que les Loisirs de Saint-Adrien, les Chevaliers de Colomb, le conseil de pastorale, en plus d’avoir été instructeur de hockey et de balle-molle. Sa persévérance, notamment face à la maladie, témoigne de sa résilience et de sa détermination à demeurer au service de sa communauté.
Grâce à son implication, son énergie et sa vision, M. Therrien laisse un héritage durable et une empreinte indélébile dans la vie municipale et communautaire de Saint-Adrien. » Souligna-t-on dans un communiqué émis par le bureau du député de Richmond.
« Pierre Therrien est bien plus qu’un maire : il est un bâtisseur, un rassembleur et un homme profondément dévoué à Saint-Adrien. Pendant 40 ans, il a incarné l’esprit de solidarité et d’engagement citoyen. Je tiens à lui rendre hommage et à le remercier sincèrement au nom des citoyennes et citoyens de la région », conclut M. Bachand.
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