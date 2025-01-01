Danville : Jean-Guy Laroche quitte après la fin de son mandat

Danville — Après avoir effectué deux mandats comme conseiller municipal à Danville, Jean-Guy Laroche quittera ses fonctions.

« Avec tout ce qui se passe à Danville, c’est lourd pour toute la famille. Certains dossiers ont un impact sur mon entourage. J’ai donc décidé de quitter la vie politique », souligne le conseiller de Danville au siège no 4.

À 72 ans, M. Laroche a donc pris la décision de se retirer. « Je suis devenu conseiller lorsque j’ai pris ma retraite. J’ai terminé en 2017 chez Cascades. Et à Danville, nous ne l’avons pas eu très facile sur la scène politique locale », de dire le conseiller.

Avant tout, il tient à remercier la population pour l’avoir soutenu dans ce projet. « Je souhaite aussi remercier les employer de l’hôtel de ville et mes collègues au conseil municipal », de terminer M. Laroche.