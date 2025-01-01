Patrick Bernier devient candidat à la Marie de Val-Joli

Val-Joli — L’actuel conseiller au siège no 3, Patrick Bernier, a signifié son intention de devenir candidat à la Marie de Val-Joli.

Avant de confirmer sa candidature, M. Bernier a attendu que le maire actuel de Val-Joli, Rolland Camiré, fasse l’annonce de son retrait de la vie publique après son présent mandat

Âgé de 57 ans, le candidat à la Marie de Val-Joli est actuellement à la retraite. Il a œuvré pendant 34 ans comme inspecteur en bâtiments à la Ville de Sherbrooke. Il est également producteur agricole.

De 2001 à 2008, M. Bernier a assumé les fonctions de conseiller municipal à Val-Joli. « J’ai apprécié mon expérience. Mais, à cette époque, j’avais de jeunes enfants ; j’avais les chevaux et la ferme, en plus de mon travail à la Ville de Sherbrooke. C’était beaucoup. Je me suis alors dit que la politique municipale serait un beau projet pour la retraite », précise le candidat à la mairie de Val-Joli.

« Mon expérience de travail comme inspecteur de bâtiment est un atout. Je suis très à l’aise avec cet aspect. Val-Joli est une municipalité agricole et je suis producteur agricole », ajoute M. Bernier.

Selon lui, Val-Joli est actuellement « très bien administrée » sous la mairie de Rolland Camiré. « Financièrement, ça va très bien à Val-Joli. Les infrastructures sont en bon état. Un travail rigoureux a été fait en ce qui concerne l’entretien. Je veux continuer dans cette veine-là. Je suis très à l’aise dans le fonctionnement que nous avons.

Il verra entre autres au soutien du comité de loisirs. « Je vais le supporter et le maintenir. C’est important pour les familles que nous avons sur le territoire », de dire le candidat à la mairie de Val-Joli.

Bien sûr, M. Bernier s’intéressera au volet agricole de l’administration municipale. « Ce n’est pas un travail facile. Il est quelque peu sous-estimé. Ce sont des gens qui sont impactés financièrement. Lorsqu’on produit, le prix n’est pas toujours au rendez-vous. Je serai à l’écoute des besoins de ces gens-là », termine le conseiller qui se présente à la mairie de Val-Joli.

