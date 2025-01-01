Des candidats à tous les postes à Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton — Jusqu’à présent, il y a un candidat à tous les postes disponibles pour les élections municipales qui doivent se tenir le 2 novembre prochain à Saint-Denis-de-Brompton. Il y a des conseillers actuels qui se représentent ; d’autres tenteront se de faire élire pour une première fois.

Guy Corriveau se représente dans le district no 1.

« Je sollicite auprès des citoyens un troisième mandat pour poursuivre les défis entrepris pour les quatre prochaines années à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton », de dire le candidat dans le district no 1.

Anne-Louise Rouleau pose sa candidature au poste de conseillère dans le district no 2.

« Depuis près de 10 ans, j’ai le privilège d’habiter Saint-Denis-de-Brompton. Comptable professionnelle agréée (CPA), je veux mettre mon expérience au service de notre ville pour soutenir des projets porteurs, comme, entre autres, les égouts et l’aqueduc aux Petit Lac Brompton et Lac Desmarais, essentiels à notre santé, à l’environnement et à l’avenir de notre communauté. Je désire m’engager afin de contribuer à l’essor durable de notre milieu de vie. Lors de ma carrière professionnelle au sein d’une grande entreprise, j’ai occupé plusieurs postes en gestion ainsi qu’en stratégies d’affaires. Mon objectif principal est de prioriser les besoins de ma clientèle. J’ai l’intention d’appliquer la même ligne de conduite envers les citoyens de notre ville. » C’est ce qu’a affirmé Anne-Louise Rouleau, candidate du district 2.

Guylaine Rajotte sera candidate dans le district no 3

« Le 2 novembre prochain, après 6 ans d’engagement au conseil municipal à Saint-Denis-de-Brompton, je sollicite à nouveau votre confiance pour une période de quatre années au district 3 pour faire rayonner notre belle qualité de vie dans un environnement exceptionnel. Oui, ensemble à développer la Culture, loisirs, vie communautaire pour agrémenter la vie des citoyens. Ensemble à supporter nos comités pour faire grandir en beauté notre municipalité », de dire Mme Rajotte.

Mario Duplin se présente pour sa part dans le district no 4

« Soucieux d’une saine gestion, animé par le désir de bien représenter les citoyens, je désire m’engager et participer aux prises de décisions. « Mon expérience en gestion des ressources humaines et en gouvernance sera un atout pour relever ce nouveau défi », affirme Mario Duplin.

Olivier Bonneau sera candidat dans le district no 5

D’un point de vue professionnel, il est responsable de recherche dans le domaine du béton à Université de Sherbrooke. Bénévolement, il est membre du conseil d’administration du journal communautaire Le Saint-Denisien, ainsi que du collectif environnemental SDDB. Il souhaite incorporer des éléments environnementaux dans une politique familiale pour les nombreuses jeunes familles de SDDB. « Ayant assisté aux audiences publiques du BAPE sur l’agrandissement du parc du Mont Orford à l’hiver 2023, je trouve très stimulant d’être membre du conseil municipal quand cet agrandissement qui touche Saint-Denis sera mis en place », soutient M. Bonneau.

Dans le district no 6, Mathieu Émond a décidé de poser sa candidature

« Résident de Saint-Denis–Brompton, depuis 7 ans j’ai vu évoluer positivement notre belle communauté. L’ajout récent des airs sportifs au parc Desjardins où les gens de toutes générations viennent s’activer et socialiser en est un bel exemple. J’ai maintenant le désir de m’engager en apportant mes idées et mon expérience au conseil de ville. Étant père d’un jeune enfant j’aurai à cœur les dossiers qui sont reliés à la famille. Passionné de plein air et des grands espaces, je tiens aussi à travailler à ce que notre ville se développe dans le respect de la belle nature qui nous entoure. Je suis un homme d’action et de solutions. J’ai hâte de me mettre au travail pour faire avancer les enjeux qui nous préoccupent », de dire M. Émond.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre un formulaire de déclaration de candidature, dûment rempli, à la présidente ou au président d’élection de la municipalité entre le 19 septembre et le 3 octobre 2025, au plus tard à 16 h 30.