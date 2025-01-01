X
Rechercher
Publicité

Windsor : Martin Vallières convoite le district no 1

durée 20 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Âgé de 52 ans, Martin Vallières tentera de se faire élire dans le district no 1 à Windsor lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Depuis 12 ans, le candidat a conduit des autobus pour le groupe Autobus Dion à Windsor. Il voyait au transport adapté et scolaire.

« J’ai toujours travaillé avec le public, autant en affaires qu’au service des gens. Il faut toujours être à l’écoute des gens, les jeunes et les moins jeunes, pour être en mesure de leur donner le meilleur service possible », de dire Martin Vallières.

« Le lien que j’ai avec la population m’a fait découvrir que je suis à l’écoute des gens et c’est pour ça que j’ai décidé de me lancer aux prochaines élections municipales de Windsor dans le district no 1 », affirme-t-il. 

Il se dit passionné pour sa ville et son histoire. « Je suis très fier d’une collection d’objets anciens. C’est avec des souvenirs, avec des objets, avec des lieux patrimoniaux qu’on donne une identité à une ville. Oui, le nouveau c’est bon, mais il ne faut jamais oublier ce que l’ancienne génération a fait pour nous », de dire le candidat. 

« Avec tous les nouveaux candidats et leurs idées et leur désir de faire du changement, aux prochaines élections, j’aimerais en faire partie pour apporter mon expérience et mes idées pour travailler ensemble et faire un bout de chemin pour la ville », mentionne-t-il dans un communiqué. 

« Avec ma passion pour la ville de Windsor et toute son histoire j’ai acquis une très grosse collection d’objets anciens et patrimoines de Windsor dont j’en suis très fier! C’est avec des souvenirs, des objets, des lieux patrimoniaux qu’on donne une identité à une ville. Oui, le nouveau est bon, mais il ne faut jamais oublier ce que l’ancienne génération a fait pour nous ! »

« Windsor est une belle Ville ; j’aimerais revoir des commerces dans tous les coins de la ville pour que la population soit capable d’en profiter et aller faire ses achats à pied comme dans le temps, encourager le petit commerce du coin, l’épicerie en ville. Ce n’est pas toute la population qui a un véhicule pour se déplacer et on se doit de ramener des commerces dans la ville ! Que les jeunes aient un lieu de rassemblement pour leurs activités, loisirs au lieu de ne rien faire dans la rue », écrit le candidat.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des candidats à tous les postes à Saint-Denis-de-Brompton

Publié à 4h00

Des candidats à tous les postes à Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton — Jusqu’à présent, il y a un candidat à tous les postes disponibles pour les élections municipales qui doivent se tenir le 2 novembre prochain à Saint-Denis-de-Brompton. Il y a des conseillers actuels qui se représentent ; d’autres tenteront se de faire élire pour une première fois. Guy Corriveau se représente dans le ...

LIRE LA SUITE
Le maire Pierre Therrien quitte avec le sentiment du devoir accompli

19 septembre 2025 | 4h00

Le maire Pierre Therrien quitte avec le sentiment du devoir accompli

Saint-Adrien — C’est non sans un pincement au cœur, mais avec un sentiment du devoir accompli et d’immense gratitude envers ses concitoyens que l’actuel maire de Saint-Adrien, M. Pierre Therrien, dira au revoir à la vie politique à la veille des prochaines élections municipales.  Fort de plus de 40 années d’implication au conseil de ville, dont ...

LIRE LA SUITE
Alexandre Roy, candidat à la mairie de Saint-François

18 septembre 2025 | 6h26

Alexandre Roy, candidat à la mairie de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Le conseiller Alexandre Roy souhaite devenir le prochain maire de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Il tentera donc de succéder à Adam Rousseau, qui a annoncé dernièrement son retrait de la vie politique active.  « J’ai décidé de faire le saut il n’y a pas si longtemps. Lorsque Adam ...

LIRE LA SUITE