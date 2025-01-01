Windsor : Martin Vallières convoite le district no 1

Windsor — Âgé de 52 ans, Martin Vallières tentera de se faire élire dans le district no 1 à Windsor lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Depuis 12 ans, le candidat a conduit des autobus pour le groupe Autobus Dion à Windsor. Il voyait au transport adapté et scolaire.

« J’ai toujours travaillé avec le public, autant en affaires qu’au service des gens. Il faut toujours être à l’écoute des gens, les jeunes et les moins jeunes, pour être en mesure de leur donner le meilleur service possible », de dire Martin Vallières.

« Le lien que j’ai avec la population m’a fait découvrir que je suis à l’écoute des gens et c’est pour ça que j’ai décidé de me lancer aux prochaines élections municipales de Windsor dans le district no 1 », affirme-t-il.

Il se dit passionné pour sa ville et son histoire. « Je suis très fier d’une collection d’objets anciens. C’est avec des souvenirs, avec des objets, avec des lieux patrimoniaux qu’on donne une identité à une ville. Oui, le nouveau c’est bon, mais il ne faut jamais oublier ce que l’ancienne génération a fait pour nous », de dire le candidat.

« Avec tous les nouveaux candidats et leurs idées et leur désir de faire du changement, aux prochaines élections, j’aimerais en faire partie pour apporter mon expérience et mes idées pour travailler ensemble et faire un bout de chemin pour la ville », mentionne-t-il dans un communiqué.

« Windsor est une belle Ville ; j’aimerais revoir des commerces dans tous les coins de la ville pour que la population soit capable d’en profiter et aller faire ses achats à pied comme dans le temps, encourager le petit commerce du coin, l’épicerie en ville. Ce n’est pas toute la population qui a un véhicule pour se déplacer et on se doit de ramener des commerces dans la ville ! Que les jeunes aient un lieu de rassemblement pour leurs activités, loisirs au lieu de ne rien faire dans la rue », écrit le candidat.