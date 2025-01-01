Le maire Pierre Therrien quitte avec le sentiment du devoir accompli

Saint-Adrien — C’est non sans un pincement au cœur, mais avec un sentiment du devoir accompli et d’immense gratitude envers ses concitoyens que l’actuel maire de Saint-Adrien, M. Pierre Therrien, dira au revoir à la vie politique à la veille des prochaines élections municipales.

Fort de plus de 40 années d’implication au conseil de ville, dont les 28 dernières à titre de magistrat de la petite municipalité, M. Therrien quittera son siège pour une retraite assurément bien méritée.

« Ça fait déjà près de deux ans que j’y songe et que je prépare la fin de mon mandat. Il y avait des dossiers très importants que je souhaitais voir se concrétiser avant de partir et je dois avouer que je suis fier des résultats et du chemin parcouru au fil des ans. Avec l’appui des citoyens et l’implication de toutes les personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler au sein des divers conseils municipaux de notre beau petit village, nous sommes parvenus à de superbes réalisations tous ensemble. Je me permets notamment de ressentir beaucoup de fierté collective d’avoir vu le dossier de la route 257 se concrétiser, de voir plusieurs millions de dollars être investis dans le cœur de notre village, apportant ainsi des retombées au niveau loisirs, tourisme, famille et culture. Je suis personnellement extrêmement fier d’avoir pu contribuer à l’atteinte de l’autonomie complète de nos services, tel que la Régie incendie, la voirie, le parc des loisirs, etc. Je suis tout aussi fier de voir que les gens de notre belle petite communauté ont toujours fait preuve de résilience dans l’adversité et n’ont jamais baissé les bras devant les défis qui se présentaient. Je pense entre autres au phénomène de la décroissance des villages, où la création du comité citoyen INOD aura mené à une réflexion profonde sur les actions à prendre pour contrer cela le plus possible. À l’inverse, nous avons même pu compter sur une croissance de plus de 10 % de la population au cours des années, portant maintenant le nombre d’habitants à 575. Je ne peux évidemment pas passer sous le silence le dossier de la sauvegarde de notre école, ce ne fut certes pas chose simple, mais c’est tellement gratifiant de voir de tel projet se conclure positivement. À titre d’information, aujourd’hui, ce sont plus de 60 jeunes qui fréquentent l’établissement scolaire à Saint-Adrien. », souligna avec passion l’homme politique.

Originaire de Saint-Adrien, M. Therrien n’envisage certainement pas de s’éloigner de son patelin, et encore moins de l’implication communautaire.

« Je pense que je vais m’accorder une année de repos complet. Ensuite, je pourrai mieux évaluer de quelle manière et à quelle fréquence mon implication pourrait s’avérer utile au sein d’organismes de notre milieu. Ce sera de manière moins intensive.

D’ici là, je vais prendre un peu de temps en famille. » De poursuivre celui qui a aussi occupé en parallèle le poste de préfet suppléant de la MRC des Sources au cours des 20 dernières années.

« On constate une réelle effervescence au sein de la population. Saint-Adrien a le vent dans les voiles et je quitte l’hôtel de ville l’esprit en paix et avec une pleine confiance envers l’administration municipale et les conseillères et conseillers qui y demeureront, tout autant que la relève qui s’installera à la table le moment venu. De ce fait, j’aimerais remercier très sincèrement la population pour leur marque de confiance au cours de toutes ces années, merci à tous les élu(es), aux membres de l’administration, l’ensemble des employés municipaux, mes collègues au sein de la MRC des Sources et bien entendu ma famille pour leur soutien. », conclut le maire Pierre Therrien.