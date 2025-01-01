Alexandre Roy, candidat à la mairie de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Le conseiller Alexandre Roy souhaite devenir le prochain maire de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Il tentera donc de succéder à Adam Rousseau, qui a annoncé dernièrement son retrait de la vie politique active.

« J’ai décidé de faire le saut il n’y a pas si longtemps. Lorsque Adam (Rousseau) a annoncé son départ, plusieurs personnes m’ont interpellé pour savoir si j’étais pour me présenter à la mairie. À ce moment, je racontais à tout le monde que je ne me présenterais pas. L’emploi de maire est difficile pour quelqu’un qui travaille à temps plein comme moi. Au conseil, j’ai eu un atelier de travail. Tous les conseillers sauf un ont annoncé qu’ils étaient pour revenir. Ils m’ont alors demandé de me présenter à la mairie. J’avais espoir de toucher à la mairie à ma retraite. J’ai alors décidé d’y aller », raconte M. Roy, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Le candidat à la mairie de Saint-François travaille pour Soucy Techno à Sherbrooke. Il est coordonnateur de santé et sécurité au sein de l’entreprise. Comme conseiller au siège no 4, M. Roy effectue actuellement son deuxième mandat.

« J’aime ça aider les gens ; j’aime le conseil municipal. Je suis proche des gens. Comme maire, je propose une administration de continuité. « Il faut dire les vraies choses aux gens », a insisté le candidat à la mairie.

Le développement de sa municipalité demeure au cœur de ses préoccupations. Il suivra de près l’application du schéma d’aménagement à la MRC du Val-Saint-François, qui pourrait avoir un impact négatif sur le développement domiciliaire à Saint-François.

Il souhaite aussi favoriser à Saint-François l’aménagement de commerces de proximité qui répondent au besoin des gens.

« Il faut aussi voir aux besoins de base, comme l’entretien de nos rues et de nos infrastructures. Nous avons fait des investissements majeurs dans le parc ; il faut maintenant s’assurer que le parc se maintienne. Ainsi, ça sera beaucoup le maintien des quatre dernières années. Ce sera un mandat de maintien », soutient M. Roy, en ajoutant que la municipalité est actuellement en excellente santé financière.

« Il faut continuer dans cette veine-là. Nous avons une belle équipe », termine le candidat à la mairie.

Ainsi, Karl Frappier (district 1), Claude Paulin (district 2), Cheryl Labrie (district 3) et Michel Frappier (district 5) se représentent. Jordan Madore a pour sa part signifié son intention de se présenter dans le district 4.