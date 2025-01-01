X
Rechercher
Publicité

Windsor : Mélanie Mainville pose sa candidature dans le district no 3

durée 17 septembre 2025 | 06h34
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Âgée de 36 ans, Mélanie Mainville, qui habite à Windsor depuis un an et demi, se présente dans le district no 3 pour les élections municipales du 2 novembre prochain.

Avant, elle habitait dans la région de Lanaudière. À cet endroit, elle possédait quatre dépanneurs ; elle a vendu ses parts dernièrement. « Je suis en train d’en faire l’acquisition », souligne Mme Mainville.

Actuellement, elle travaille comme comptable dans une compagnie de construction ; elle possède son baccalauréat en comptabilité.

Dans Lanaudière, la candidate a assumé les fonctions de conseillère municipale à Notre-Dame-de-Lourde. « J’ai toujours aimé le monde de la politique municipale. J’ai toujours été une personne qui appréciait aider et écouter les gens. Et le monde municipal, c’est vraiment ça » de dire la candidate dans le district no 3 à Windsor.

« Avant, à Notre-Dame-de-Lourde, c’était une petite municipalité. Maintenant, avec Windsor, c’est plus imposant. Nous sommes donc capables d’être autosuffisants en évitant d’aller à Sherbrooke pour avoir des services. »

D’ailleurs, elle souhaite s’intéresser au développement économique de la Ville de Windsor. « C’est vraiment un secteur dont je suis très à l’aise. C’est pour cette raison que je me présente dans le secteur de Greenlay », de dire Mme Mainville. 

Pour elle, la sécurité des familles est un élément essentiel. « La famille, c’est important. Les gens doivent également se sentir en sécurité sur le territoire de Windsor », insiste la candidate dans le district no 3. 

« En résumé, le développement économique et la famille sont deux aspects que je défendrai au sein du conseil municipal », termine Mme Mainville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Daniel Pitre se retire de la vie politique à Danville

16 septembre 2025 | 4h00

Daniel Pitre se retire de la vie politique à Danville

Danville — Après avoir complété deux mandats au sein du conseil municipal, Daniel Pitre a décidé de tirer sa révérence en annonçant qu’il ne sera pas candidat aux élections municipales du 2 novembre prochain. « Ces années ont été riches en apprentissages, en rencontres, en défis relevés collectivement. Je tiens à remercier chaleureusement tous ...

LIRE LA SUITE
Windsor : Annie Lussier vise un premier mandat dans le district no 1

14 septembre 2025 | 4h00

Windsor : Annie Lussier vise un premier mandat dans le district no 1

Windsor — Travaillant chez Desjardins, mère de quatre jeunes femmes, Annie Lussier a décidé de s’engager dans la collectivité en se présentant aux élections municipales du 2 novembre dans le district no 1 à Windsor. La population connaît bien Mme Lussier. Elle est la mère de Sarah-Ève Fontaine, décédée en 2016 à l’âge de 21 ans. La jeune femme ...

LIRE LA SUITE
Danville : Richard Lefebvre souhaite revenir pour un deuxième mandat comme conseiller

13 septembre 2025 | 4h00

Danville : Richard Lefebvre souhaite revenir pour un deuxième mandat comme conseiller

Danville — Le conseiller municipal à Danville, Richard Lefebvre, indique qu’il sera à nouveau candidat pour un deuxième mandat. « Je veux poursuivre ce qui a été entamé. Lors d’un premier mandat, tu arrives avec des aspirations et une vision des choses. En place, tu fais face à la réalité du milieu. Je suis maintenant beaucoup mieux outillé pour ...

LIRE LA SUITE