Windsor : Mélanie Mainville pose sa candidature dans le district no 3

Windsor — Âgée de 36 ans, Mélanie Mainville, qui habite à Windsor depuis un an et demi, se présente dans le district no 3 pour les élections municipales du 2 novembre prochain.

Avant, elle habitait dans la région de Lanaudière. À cet endroit, elle possédait quatre dépanneurs ; elle a vendu ses parts dernièrement. « Je suis en train d’en faire l’acquisition », souligne Mme Mainville.

Actuellement, elle travaille comme comptable dans une compagnie de construction ; elle possède son baccalauréat en comptabilité.

Dans Lanaudière, la candidate a assumé les fonctions de conseillère municipale à Notre-Dame-de-Lourde. « J’ai toujours aimé le monde de la politique municipale. J’ai toujours été une personne qui appréciait aider et écouter les gens. Et le monde municipal, c’est vraiment ça » de dire la candidate dans le district no 3 à Windsor.

« Avant, à Notre-Dame-de-Lourde, c’était une petite municipalité. Maintenant, avec Windsor, c’est plus imposant. Nous sommes donc capables d’être autosuffisants en évitant d’aller à Sherbrooke pour avoir des services. »

D’ailleurs, elle souhaite s’intéresser au développement économique de la Ville de Windsor. « C’est vraiment un secteur dont je suis très à l’aise. C’est pour cette raison que je me présente dans le secteur de Greenlay », de dire Mme Mainville.

Pour elle, la sécurité des familles est un élément essentiel. « La famille, c’est important. Les gens doivent également se sentir en sécurité sur le territoire de Windsor », insiste la candidate dans le district no 3.

« En résumé, le développement économique et la famille sont deux aspects que je défendrai au sein du conseil municipal », termine Mme Mainville.