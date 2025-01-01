X
Daniel Pitre se retire de la vie politique à Danville

durée 16 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Danville — Après avoir complété deux mandats au sein du conseil municipal, Daniel Pitre a décidé de tirer sa révérence en annonçant qu’il ne sera pas candidat aux élections municipales du 2 novembre prochain.

« Ces années ont été riches en apprentissages, en rencontres, en défis relevés collectivement. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles avec qui j’ai travaillé : mes collègues du conseil, les employés municipaux, les bénévoles, les citoyens engagés. Ensemble, nous avons fait avancer Danville, pas à pas, avec cœur et conviction », souligne le conseiller au siège no 5 dans un communiqué. 

Il invite par ailleurs les gens à s’engager de façon active dans le monde de la politique municipal. « À celles et ceux qui songeraient à s’engager à leur tour, n’attendez pas d’être prêts ou experts. L’essentiel, c’est la volonté de contribuer. Le conseil municipal est une aventure humaine, exigeante, mais profondément enrichissante », de dire M. Pitre. 

Selon lui, chaque voix compte, chaque idée peut faire la différence.

« Et au-delà des mandats officiels, je crois que chaque citoyen, à son niveau, peut participer à rendre Danville meilleure. Que ce soit par un geste de solidarité, une initiative locale, ou simplement en prenant soin de son voisinage. C’est ainsi que notre ville grandit », termine le conseiller.

