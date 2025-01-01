X
Windsor : Annie Lussier vise un premier mandat dans le district no 1

durée 14 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Travaillant chez Desjardins, mère de quatre jeunes femmes, Annie Lussier a décidé de s’engager dans la collectivité en se présentant aux élections municipales du 2 novembre dans le district no 1 à Windsor.

La population connaît bien Mme Lussier. Elle est la mère de Sarah-Ève Fontaine, décédée en 2016 à l’âge de 21 ans. La jeune femme atteinte de fibrose kystique avait reçu la greffe tant attendue en juillet 2015. Peu après, elle avait combattu un cancer des ganglions. Son décès avait été un choc pour toute la communauté.

Le parc Sarah-Eve-Fontaine, situé en plein cœur de Windsor, sur la rue St-Georges, est un endroit en mouvement où la collectivité, les volets communautaire et vivant sont mis à l’honneur. Des panneaux d’exposition, des bancs, différentes plants, fleurs et arbres ont été aménagés et permettent de bien profiter du lieu. 

« Les gens me connaissent beaucoup pour mon rôle de mère engagée. Mais, j’ai aussi personnifié la fée des étoiles pendant plus de 10 ans lors du défilé de Noël à Windsor », souligne celle qui a été famille d’accueil durant 11 ans et qui a été cofondatrice de la Coop alimentaire à l’école du Tournesol.

« Je n’aime pas le mot politique ; je préfère parler d’engagement municipal. J’ai une dette avec la Ville de Windsor. Ça fait neuf ans que Sarah-Eve est décédée. Je récolte encore énormément de support de la part de la communauté. Là, la femme en moi a le goût de fleurir. J’ai l’énergie, le temps et le cœur nécessaires pour redonner à la communauté. Pour moi, ça passe par le conseil municipal », soutient Mme Lussier, qui a également été présidente des conseils d’établissement au primaire et au secondaire. 

Elle n’a pas d’attente particulière si elle est élue. « Je ne porte pas de dossier en particulier. La Ville de Windsor est assez grande pour y retrouver une multitude de services et d’infrastructures et demeure assez petite pour y tisser des liens, du tricoté serré comme on dit. Nous sommes plus qu’un village, mais nous ne sommes pas une métropole », de dire la candidate dans le district no 1 qui porte toutefois une attention particulière au logement.

Elle considère que le conseil actuel a fait une « belle job », tant du côté des loisirs que des infrastructures. « Nous pouvons bonifier et amener de l’eau fraîche au moulin. Je suis inclusive et collective. Le conseil au cours des dernières années a bien fait les choses », mentionne celle qui appuie Gaétan Graveline à la mairie.

