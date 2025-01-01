Danville : Richard Lefebvre souhaite revenir pour un deuxième mandat comme conseiller

Danville — Le conseiller municipal à Danville, Richard Lefebvre, indique qu’il sera à nouveau candidat pour un deuxième mandat.

« Je veux poursuivre ce qui a été entamé. Lors d’un premier mandat, tu arrives avec des aspirations et une vision des choses. En place, tu fais face à la réalité du milieu. Je suis maintenant beaucoup mieux outillé pour agir efficacement à l’intérieur du conseil municipal. Au fil des ans, au cours de mon premier mandat, mon bagage c’est perfectionné et approfondi », de dire d’entrée de jeu le conseiller au siège no 3.

Au cours de ce premier mandat, il rappelle que les autorités municipales ont fait le grand ménage dans les finances publiques à Danville. « Cette situation nous a fait regarder la politique municipale d’un autre œil. » Nous sommes maintenant mieux outillés », insiste le conseiller municipal.

Selon lui, maintenant, c’est le temps d’investir dans le développement de Danville. « Il faut assurer une meilleure offre dans les logements locatifs. Il faut assurer une dynamisation du milieu. C’est très important », souligne M. Lefebvre.

« Il faut mettre l’emphase sur les commerces de proximité. Il faut rendre ça beaucoup plus vivant. Il faut également aller chercher les secteurs plus ruraux de la municipalité. Nous l’avons vu avec le dossier des demandes d’annexion. Nous voulons trouver les besoins de chacun et mettre en place des mesures qui pourront répondre aux aspirations de tous les citoyens. Nous devons aussi travailler main dans la main avec les municipalités voisines », mentionne-t-il, dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

D’un point de vue politique, le conseiller Lefebvre affirme appuyer la mairesse actuelle, Martine Satre, qui elle aussi, souhaite obtenir un deuxième mandat.

« Dans le contexte que nous connaissons, nous avons pu compter sur une vraie bonne équipe au sein du conseil municipal. La synergie du dernier conseil a fait que nous avons été capables de régler bien des dossiers. Ce n’est pas parfait, mais nous sommes allés de l’avant avec une même vision. Je suis fier de ce qui a été fait par le dernier conseil », soutient-il.

Au cours des dernières années, le conseiller Lefebvre a particulièrement consacré son temps et ses énergies à des dossiers comme les loisirs et les ressources humaines. Il siégeait aussi au comité aréna. « Je termine également le mandat au niveau des finances. Pour moi, ce qui est important, c’est de ramener la voix du citoyen à l’hôtel de ville. Aujourd’hui, j’ai le sentiment de l’avoir fait. J’ai transmis les messages des gens qui m’ont interpellé à l’hôtel de ville. Et je veux que ça perdure au cours d’un deuxième mandat », mentionne M. Lefebvre.