Martine Satre se lance pour un deuxième mandat à Danville

Danville — L’actuelle mairesse de Danville, Martine Satre, a décidé de poursuivre son engagement dans le monde de la politique municipale en proposant sa candidature pour un deuxième mandat.

« Il y a toujours beaucoup à faire. C’est un travail en continu. Ça a pris beaucoup de temps pour maîtriser les dossiers. J’aimerais maintenant aller plus loin. J’ai un meilleur réseautage au niveau de la région. C’est un approfondissement du travail accompli » de dire Mme Satre, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Elle se dit fière d’avoir réussi à restructurer l’aspect finance de la municipalité. « Au niveau des finances et de l’organisation de l’administration, nous avons vraiment fait un bon en avant. Nous avons également travaillé très fort du côté des loisirs et de la bibliothèque », souligne la première magistrate.

Dans un deuxième mandat, il y aura plusieurs dossiers prioritaires à l’ordre du jour. « Nous achevons la construction du garage. C’est vraiment la voirie. Nous souhaitons améliorer la performance de la voirie. Nous voulons travailler sur un rattrapage en ce qui concerne les chemins. Ce sera vraiment une priorité », soutient Mme Satre.

Le premier mandat n’a pas toujours été facile pour la mairesse de Danville et pour ses conseillers municipaux. Entre autres, une hausse de taxes avait suscité la grogne chez certains citoyens.

« Nous ne sommes pas insensibles face à tout ça. Mais il faut relativiser. Avec la hausse de taxes, c’est normal qu’il y ait eu une levée de boucliers. Par contre, ce que nous trouvons de plus difficile, c’est lorsqu’il y a des attaques personnelles. Il y a des personnes qui n’acceptent pas certaines de nos décisions ou de nos orientations. Elles se sentent lésées. Là, nous sommes un peu plus démunis. Mais, c’est une minorité ; il faut toujours remettre les choses en perspective », mentionne-t-elle.

Les médias sociaux peuvent à l’occasion faire la vie dure aux élus municipaux. « Les montées de lait se faisaient à certains endroits de rencontre. Maintenant, le lieu public local, c’est Facebook. Il faut l’accepter… C’est toutefois regrettable qu’il y ait des attaques personnelles. Il y a des choses complètement farfelues qui y circulent. Des affirmations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas fondées. Et à la suite de tout ça, il y a de la surenchère sur les médias sociaux. Il faut vivre avec », de dire Mme Satre.

Elle souhaite qu’un savoir-vivre puisse s’installer à travers les médias sociaux. « Mais, ça ne m’a pas assez perturbé pour m’élever le goût de continuer. D’ailleurs, à Danville, trois conseillers actuels se représentent. C’est une belle garantie de stabilité. C’est une bonne nouvelle. J’espère qu’ils seront réélus. Ça prend tellement de temps à maîtriser cette fonction-là. D’ailleurs, les villes qui s’en sortent bien habituellement ont une bonne stabilité de leur conseil municipal », estime Mme Satre.

En fait, les conseillers Gaétan Nadeau, Richard Lefebvre et Pierre Grimard se représentent à nouveau pour les élections du 2 novembre prochain.