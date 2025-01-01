La DG de la Maison de la famille sera candidate dans le district no 5 à Windsor

Windsor — Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille les Arbrisseaux, sera candidate dans le district no 5 à Windsor lors des prochaines élections municipales qui se tiendront le 2 novembre prochain.

Elle habite la région depuis dix ans et y travaille depuis neuf ans. « Avec mes 22 années d’expérience dans le milieu communautaire et en intervention, je souhaite mettre mon écoute, mon engagement et ma volonté de travailler en équipe au service des citoyens de Windsor », lance Mme Tardif, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

« J’ai toujours eu de l’intérêt pour la politique en général. J’aime être proche des gens. J’aime les projets et être à l’écoute des besoins. J’apprécie le développement. Tout ceci m’incite à relever ce nouveau défi de la politique municipale », de dire la candidate du district no 5.

Le travail d’équipe l’attire : « Ça m’intéresse de travailler avec les gens. Le conseil municipal, c’est avant tout une équipe qui travaille ensemble et qui développe ensemble, qui cherche les idées et les solutions », soutient Mme Tardif.

Si elle est élue, elle veut améliorer la qualité de vie en rendant les infrastructures, les services et les espaces publics plus accessibles, sécuritaires et agréables pour tous.

« Ma démarche est guidée par deux valeurs essentielles : la qualité de vie et l’écologie. Pour moi, il est important que Windsor soit une ville où il fait bon vivre aujourd’hui en protégeant notre environnement pour les générations futures », souligne la directrice générale de la Maison de la famille les Arbrisseaux.

Elle souhaite soutenir la vie communautaire en favorisant des lieux de rencontre, de loisirs et d’activités pour les familles, les jeunes, les aînés et l’ensemble des citoyens.

« Il y a aussi la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir en sécurité dans sa ville. Nous devrons avoir des endroits mieux éclairés pour que les gens puissent se promener librement le soir.

Pourra-t-elle concilier son rôle de directrice générale de la Maison de la famille et celui de conseillère municipale ? « Dans certains dossiers, il y aura sans doute apparence de conflit d’intérêt. Il faudra alors mettre les choses au clair. Je vais me retirer lorsque ça concernera la Maison de la famille. Il faudra que je fasse confiance aux gens qui sont là pour bien analyser la situation », insiste-t-elle.

« Ensemble, avec ouverture et collaboration, nous pouvons continuer à bâtir sur ce qui a été amorcé au fil des années pour que Windsor demeure une ville accueillante. Je veux m’inscrire dans cette continuité, tout en y ajoutant de la nouveauté inspirée directement des citoyens », termine Mme Tardif.