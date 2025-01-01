X
Isabelle Forcier vise un second mandat de conseillère

Portrait de la table des élus municipaux de Val-des-Sources

durée 6 septembre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Conseillère au siège numéro 1 à Val-des-Sources depuis le scrutin du 7 novembre 2021, Isabelle Forcier a récemment annoncé son intention de briguer les suffrages du 2 novembre prochain en vue d’obtenir un second mandat au conseil de ville. 

Directrice générale de la Corporation de développement communautaire des Sources, cette mère de famille se dit enthousiasmée à l’idée de pouvoir continuer à représenter les intérêts des gens de son milieu. 

« J’ai toujours autant envie de représenter les citoyennes et citoyens de notre belle municipalité. J’aime profondément travailler à améliorer notre qualité de vie, et j’ai encore plein de choses à accomplir pour faire avancer notre communauté. Je travaille toujours en équipe, avec rigueur et sérieux, mais toujours avec le sourire et une grande énergie positive ! » s’est par ailleurs exprimée la principale intéressée lors de son annonce. 

Grandement impliquée au sein du conseil valsourcien, Mme Forcier vient donc ajouter sa voix à certains de ses collègues ayant précédemment également fait connaître leur intérêt à être de nouveau candidats et ainsi poursuivre leur implication en tant qu’élus municipaux. 

Rappelons que Pierre Benoît, René Lachance et Caroline Payer ont également annoncé leur intention de solliciter une nouvelle fois la confiance de leurs concitoyens en novembre prochain, tout comme le maire Hugues Grimard qui au fil du temps, n’a jamais caché son désir de pouvoir être en mesure son travail à la tête de l’administration municipale, afin de servir au mieux les intérêts de la population et mener à terme les projets en cours. 

Deux postes seront toutefois vacants à l’ouverture des mises en candidatures, alors que la conseillère au siège # 2, Andréanne Ladouceur, et le doyen des 20 dernières années et maire suppléant, M. Jean Roy au siège #5, ont tous deux décidé de quitter la vie politique à la fin du présent mandat pour des raisons personnelles et familiales.

