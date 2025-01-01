Windsor : Daniel Pelletier sollicite un troisième mandat

Windsor — Daniel Pelletier sollicitera un troisième mandat dans le district no 4 à Windsor. Il souhaite ainsi partager son expérience avec le nouveau conseil municipal, qui sera élu le 2 novembre prochain.

« Il va y avoir beaucoup de changements au sein du conseil municipal. J’ai quand même huit ans d’expérience. Je veux l’apporter à la table du conseil pour être en mesure d’aider les nouveaux. Je souhaite ainsi appuyer le nouveau conseil qui sera dirigé par un nouveau maire », souligne Daniel Pelletier, de passage dans nos bureaux la semaine dernière.

Pendant ses deux premiers mandats, Daniel Pelletier a vu d’une façon particulièrement active au bon fonctionnement du Parc historique de la Poudrière. « J’ai siégé au sein du conseil d’administration. J’ai d’ailleurs déjà assumé les fonctions de président. J’y ai consacré énormément d’heures. Depuis la pandémie, mon engagement à la Poudrière était presque un job à temps plein. Pour moi, la Poudrière, c’est le cœur culturel de la Ville, l’endroit de détente par excellence », soutient le candidat au district no 4.

Dans un troisième mandat, est-ce que certains dossiers L’attirent particulièrement ? « Je ne suis pas encore rendu là. Avant, je vais discuter avec les membres du nouveau conseil. Ça sera en complicité avec le nouveau conseil municipal de Windsor », de dire le conseiller.

Mairie

Le conseiller municipal affirme avoir été sollicité pour qu’il puisse se présenter à la mairie de Windsor. « Il y a bien des gens qui m’ont approché dans ce sens. Mais, je suis avant tout un gars de terrain. La mairie m’aurait sans doute limité dans ce que je souhaite faire. J’aime discuter avec les gens qui sont sur le terrain. Je suis en gars d’action. J’aime moins l’aspect représentation. J’aime me salir les mains », raconte M. Pelletier.

Il a également siégé au comité des loisirs. Il a été responsable des événements pour la Ville de Windsor. Le conseiller a aussi fait partie du comité administratif du centre communautaire, tout comme il a été actif au comité de la famille et des aînés.

Dans son district, il suivra avec beaucoup d’attention l’évolution du nouveau développement domiciliaire.

« Je souhaite bien sûr demeurer à l’écoute des gens de mon district. Je souhaite répondre à leurs besoins », mentionne-t-il.

« Finalement, je veux remercier les membres du conseil actuel dirigé par Sylvie Bureau, dont certains quittent à la fin du mandat. Par ailleurs, je serai très fier de travailler avec un nouveau conseil », termine M. Pelletier.