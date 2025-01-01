X
Rechercher
Publicité

Windsor : Daniel Pelletier sollicite un troisième mandat

durée 29 août 2025 | 06h32
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Daniel Pelletier sollicitera un troisième mandat dans le district no 4 à Windsor. Il souhaite ainsi partager son expérience avec le nouveau conseil municipal, qui sera élu le 2 novembre prochain. 

« Il va y avoir beaucoup de changements au sein du conseil municipal. J’ai quand même huit ans d’expérience. Je veux l’apporter à la table du conseil pour être en mesure d’aider les nouveaux. Je souhaite ainsi appuyer le nouveau conseil qui sera dirigé par un nouveau maire », souligne Daniel Pelletier, de passage dans nos bureaux la semaine dernière.

Pendant ses deux premiers mandats, Daniel Pelletier a vu d’une façon particulièrement active au bon fonctionnement du Parc historique de la Poudrière. « J’ai siégé au sein du conseil d’administration. J’ai d’ailleurs déjà assumé les fonctions de président. J’y ai consacré énormément d’heures. Depuis la pandémie, mon engagement à la Poudrière était presque un job à temps plein. Pour moi, la Poudrière, c’est le cœur culturel de la Ville, l’endroit de détente par excellence », soutient le candidat au district no 4.

Dans un troisième mandat, est-ce que certains dossiers L’attirent particulièrement ? « Je ne suis pas encore rendu là. Avant, je vais discuter avec les membres du nouveau conseil. Ça sera en complicité avec le nouveau conseil municipal de Windsor », de dire le conseiller.

Mairie 

Le conseiller municipal affirme avoir été sollicité pour qu’il puisse se présenter à la mairie de Windsor. « Il y a bien des gens qui m’ont approché dans ce sens. Mais, je suis avant tout un gars de terrain. La mairie m’aurait sans doute limité dans ce que je souhaite faire. J’aime discuter avec les gens qui sont sur le terrain. Je suis en gars d’action. J’aime moins l’aspect représentation. J’aime me salir les mains », raconte M. Pelletier.

Il a également siégé au comité des loisirs. Il a été responsable des événements pour la Ville de Windsor. Le conseiller a aussi fait partie du comité administratif du centre communautaire, tout comme il a été actif au comité de la famille et des aînés.

Dans son district, il suivra avec beaucoup d’attention l’évolution du nouveau développement domiciliaire. 

« Je souhaite bien sûr demeurer à l’écoute des gens de mon district. Je souhaite répondre à leurs besoins », mentionne-t-il. 

« Finalement, je veux remercier les membres du conseil actuel dirigé par Sylvie Bureau, dont certains quittent à la fin du mandat. Par ailleurs, je serai très fier de travailler avec un nouveau conseil », termine M. Pelletier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le conseiller Gaétan Graveline se présente à la mairie de Windsor

27 août 2025 | 6h32

Le conseiller Gaétan Graveline se présente à la mairie de Windsor

Windsor — Après avoir œuvré 16 ans comme conseiller municipal, Gaétan Graveline a pris la décision de se lancer dans la course à la mairie de Windsor, dont le dénouement sera connu lors des élections du 2 novembre prochain.  Il y avait pensé en 2021, mais il avait alors décidé de reporter le projet étant très occupé à d’autres activités. « Par ...

LIRE LA SUITE
Ana Rosa Mariscal ne sera pas candidate

25 août 2025 | 6h29

Ana Rosa Mariscal ne sera pas candidate

Windsor — La conseillère au siège no 1 à la Ville de Windsor, Ana Rosa Mariscal, ne sera pas candidate lors des prochaines élections municipales du 2 novembre prochain. Elle ne ferme toutefois pas la porte à un éventuel retour à la vie politique active dans quelques années. « Je n’ai pas l’intention de me représenter aux prochaines élections ...

LIRE LA SUITE
La conseillère Martine Lanctôt se lance dans la course à la mairie de Saint-Camille

22 août 2025 | 5h33

La conseillère Martine Lanctôt se lance dans la course à la mairie de Saint-Camille

Saint-Camille  — Les citoyennes et citoyens de Saint-Camille auront bel et bien un choix à faire afin d’élire une nouvelle personne à la mairie le 2 novembre prochain, alors que l’actuelle conseillère Martine Lanctôt a décidé elle aussi de tenter sa chance.  « Je me lance », voilà les mots que la candidate a utilisés pour manifester son intérêt ...

LIRE LA SUITE