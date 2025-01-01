Le conseiller Gaétan Graveline se présente à la mairie de Windsor

Windsor — Après avoir œuvré 16 ans comme conseiller municipal, Gaétan Graveline a pris la décision de se lancer dans la course à la mairie de Windsor, dont le dénouement sera connu lors des élections du 2 novembre prochain.

Il y avait pensé en 2021, mais il avait alors décidé de reporter le projet étant très occupé à d’autres activités. « Par respect, j’attendais de voir si Sylvie Bureau allait continuer avant de prendre ma décision. À la Maison des jeunes de la Saint-François, c’est ma dernière année comme coordonnateur. Je prends ma retraite. J’aurais donc plus de temps. J’y suis depuis 39 ans », souligne M. Graveline, qui est cofondateur de la station de radio CIAX.

Au conseil municipal, il a complété quatre mandats. Durant tout ce temps, c’est lui qui a assumé les fonctions de maire suppléant.

« C’est ce qui me permet de posséder plus de maturité et d’expérience au sein du conseil municipal. J’ai pris part à la plupart des comités et des conseils d’administration relevant de la municipalité. En autres, durant dix ans, j’ai été président de la Régie des incendies. Il y a eu aussi le comité de développement industriel et le comité des finances », précise le candidat à la mairie.

Nouveaux défis

Ce qui le motive le plus dans ce projet, ce sont les nouveaux défis causés par la croissance de la population à Windsor. « Il y a des développements résidentiels qui se font et qui vont se faire. Il y aura donc de nouveaux défis. Les logements locatifs à Val-Joli auront aussi une incidence sur les services offerts à Windsor. Ces gens-là vont se servir de nos services », de dire M. Graveline, en insistant sur le fait que la Ville devra faciliter la construction de logements sociaux ou à prix abordables.

Par ailleurs, à partir des prochaines élections, la Ville sera divisée en districts électoraux. « Il faudra apprendre à travailler par secteur municipal. Ça va changer la dynamique par rapport aux priorités annuelles. Chaque conseiller sera imputable aux électeurs de son district. Là, il y aura des représentants de secteur. Nous serons ainsi encore plus proches de nos citoyens. C’est un nouveau défi », soutient le maire suppléant.

Il souhaite aussi diversifier le développement économique de Windsor, qui est encore grandement dépendante de la présence de la compagnie Domtar. « Avec les années, nous avons pu diversifier et il faut continuer à le faire. Et nous n’avons pas créé des industries qui sont liées à la Domtar », de dire M. Graveline.

L’aide aux petits commerçants se hisse aussi au haut de ses priorités. « Par le Comité de développement industriel, nous en avons aidé une demi-douzaine sous forme de subvention. Il faut continuer dans cette veine-là. Il faut stimuler l’achat local », mentionne-t-il.

Selon lui, il faudra se servir de la prochaine vague des élections provinciales pour obtenir des garanties en rapport avec le déménagement du poste de police de la Sûreté du Québec de Richmond à Windsor. « Il faudra également voir au réaménagement des routes 143 et 249. Ces deux projets-là piétinent », insiste M. Graveline, qui utilise un vélo électrique comme moyen de transport en été.