Projet Le Houppier : un crédit de taxes de près de 2 M$

Saint-François-Xavier-de-Brompton — En plus d’annoncer un crédit de taxes foncières de 1 972 878 $, excluant les taxes de service, pour le projet Le Houppier lors de sa séance du 7 juillet, le conseil municipal a exhorté les autres partenaires du projet à annoncer officiellement et publiquement leur appui.

« Chez nous, à la Municipalité, on y croit au projet du Houppier. On a appuyé le projet par une résolution en avril 2023, on a confirmé notre intention d’y louer des locaux en mars 2024, toujours par résolution. En juin 2024, on a de nouveau réitéré notre appui par une autre résolution et en décembre 2024, la Municipalité s’est engagée dans une promesse d’achat du terrain de La Fabrique conditionnellement à ce que l’organisme obtienne son financement. Là, nous annonçons un crédit de taxes foncières de presque deux millions de dollars afin de permettre à l’organisme d’avoir ce levier nécessaire pour que les autres partenaires confirment, eux aussi, leur contribution », raconte le maire, Adam Rousseau, à la dizaine de citoyens présents.

Présente lors de cette annonce, la présidente fondatrice du Houppier, Guylaine Leclerc, a remercié la municipalité de son appui. Elle a également souligné que cette contribution municipale est nécessaire pour, entre autres, l’obtention d’un financement par l’entremise du Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ) qui oblige une participation de la municipalité à hauteur de 40 % de la subvention. Cette contribution peut prendre diverses formes, telles que des contributions financières, des crédits de taxes, des dons de terrains, ou des travaux d’infrastructure. « Un village qui mise sur ses racines choisit la pérennité. Merci à la Municipalité de tendre la main à l’intergénération. C’est un immense pas qui devrait inciter les autres à embarquer dans la marche et ensemble, on va pouvoir concrétiser ce projet qui bénéficiera à nos aînés par des logements abordables, à nos familles qui auront un lieu pour faire garder leurs enfants selon des horaires atypiques ainsi qu’à l’ensemble de la communauté qui aura un accès aux espaces communautaires et au terrain ».

« Un projet comme Le Houppier, oui, c’est gagnant pour toute une communauté, car il rejoint tout le monde, du bébé à l’aîné en passant par les adolescents et les adultes. On est chanceux, car c’est chez nous que s’installera cet espace intergénérationnel inclusif de milieu de garde nature, de villas pour aînés et d’espaces communautaires. Oui, c’est un grand projet. Cependant, pour qu’il se réalise, il faut arrêter de faire l’œuf ou la poule. Là, l’engagement de la Municipalité est clair : un crédit de taxes foncières de presque deux millions de dollars. C’est maintenant au tour des députés de Richmond et de Richmond-Arthabaska, de la MRC du Val-Saint-François, de Développement Val-Saint-François ainsi que les différents ministères du gouvernement du Québec et du Canada de manifester qu’ils croient, eux aussi, en ce projet », conclut le maire.