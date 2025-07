Georges-André Gagné troque son siège pour la retraite après plus de 20 ans à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Arrivé à la tête de l’administration municipale de la Ville d’Asbestos en 2005, après un passage de quelques années comme directeur général de la MRC du même nom, M. Georges-André Gagné aura eu une carrière de gestionnaire pour le moins bien remplie.

Depuis qu’il a informé le conseil municipal de sa décision de prendre une pleine retraite assurément bien méritée à la fin de la présente année, l’heure est à la finalisation des dossiers en cours, l’accompagnement dans une saine transition de ses fonctions avec son successeur, qui était jusque-là son adjoint, M. Stéphane Alain.

Il s’agit également d’un moment propice pour se remémorer d’innombrables faits d’armes ayant marqué l’histoire professionnelle et personnelle de M. Gagné au cours des 20 dernières années et, par le fait même, celle de la ville devenue aujourd’hui Val-des-Sources. Bien qu’il ait officiellement conclu le chapitre de sa carrière au poste de DG au milieu du mois de juin dernier, Georges-André demeure toutefois greffier de la ville jusqu’en décembre prochain environ.

C’est depuis les locaux de l’hôtel de ville de Valsourcien qu’Actualités-l’Étincelle a pu interroger, en exclusivité, celui qui allait prochainement prendre sa retraite du service public municipal. Au cours de ce convivial entretien, monsieur Gagné à tenu d’emblée à souligner la qualité des personnes avec lesquels il a eu la chance de travailler au fil des ans, et ce, autant au niveau de la MRC qu’au sein de la ville de Val-des-Sources.

« Je dois dire que j’ai eu de très bons conseils municipaux, des gens dynamiques, engagés et dotés d’un courage politique toujours mis à l’œuvre pour le bien des citoyens et je me dois de les en remercier sincèrement. J’aurai également eu la chance de compter sur l’appui d’alliés indéfectibles en la personne des trois personnes ayant siégé à la mairie de Val-des-Sources durant mon passage, soit Mme Louise Moisan-Coulombe ainsi que messieurs Jean-Philippe Bachand et Hugues Grimard, lui qui est d’ailleurs en poste depuis maintenant près de 16 ans. Je me dois bien entendu de les remercier tout autant, mais aussi souligner l’implication, l’audace et la vision dans l’action dont ils ont tour à tour fait preuve selon les situations. », de mentionner l’ancien directeur général. Ce dernier poursuivi en expliquant toute l’importance du travail d’équipe.

« Il est plus qu’important de mentionner que la confiance que les élus et la population placent en notre travail est primordiale, surtout lorsque nous avons des recommandations à faire au conseil et des actions à prendre dans des projets porteurs pouvant cependant parfois toucher la sensibilité culturelle et sociale de notre communauté. Par exemple, je pourrais mentionner certains de mes premiers mandats, comme la renégociation d’une nouvelle convention collective amendée avec nos cols bleus, la collaboration dans l’assainissement des finances publiques de la ville en proposant des plans concrets de réduction des dépenses, de relance et de stimulation économique en créant une richesse diversifiée sur le territoire. Je ne cherche pas du tout à me donner tout le crédit pour les changements. Au contraire, je veux souligner la contribution des différents conseils. À mon arrivée, les états financiers étaient dans un piteux état : ils étaient déficitaires en raison de dépenses excessives, de fermetures et de pertes de revenus provenant de taxes. J’en suis vraiment fier, je dois l’admettre. Nous avons réussi à atteindre l’équilibre budgétaire et à ajouter des centaines de milliers de dollars en revenus autonomes pour la ville. Le projet de déménagement de l’hôtel de ville, la démolition de l’ancien bâtiment et la stimulation du développement domiciliaire font également tous partie de réalisations qui se sont avérées des plus bénéfiques. Je pourrais nommer encore plusieurs projets auxquels il m’a fait grand honneur de piloter et/ou de collaborer pour les citoyennes et les citoyens de Val-des-Sources. Cela dit je ne peux passer sous silence la création de “La Place de la Traversée”, qui est littéralement devenue un point de rassemblement pour la communauté au cœur même de l’histoire et de l’héritage de la ville. ».

Bien sûr, il y aurait mille et un exemples et anecdotes à ajouter. Toutefois, un fait demeure : Georges-André Gagné aura su imprégner l’administration municipale de Val-des-Sources de sa présence et n’aura certainement laissé personne indifférent grâce à son audace, sa rigueur et son sens de l’humour bien à lui.

« Je quitte avec le sentiment du devoir accompli et l’esprit tranquille, alors que j’ai pleinement confiance que Stéphane reprendra le flambeau de belle façon et continuera de travailler avec tout un chacun pour amener Val-des-Sources vers de nouveaux sommets. », de conclure le sympathique monsieur Gagné.