La MRC du Val-Saint-François : vers un nouveau schéma d’aménagement et de développement

Richmond — Lors de la séance régulière du conseil du 18 juin 2025, un premier projet de nouveau schéma d’aménagement et de développement a été adopté par le conseil de la MRC du Val-Saint-François.

Ce projet sera remis pour analyse au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Il s’agira d’un premier dépôt de schéma d’aménagement révisé en Estrie, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), en décembre 2024.

« Comme il s’agit d’un premier projet, ce dépôt n’est pas une fin en soi. Le gouvernement a 120 jours pour analyser le contenu de notre schéma, et durant ce temps, nous continuerons à discuter et travailler le projet avec les municipalités », souligne Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de Valcourt.

Ce nouveau schéma d’aménagement et de développement sera de troisième génération pour le territoire du Val-Saint-François, faisant suite au schéma en vigueur, datant de 2002, ne reflétant plus les enjeux actuels du milieu. Un schéma d’aménagement s’avère l’outil principal d’un territoire pour planifier son avenir afin de s’assurer que les projets de développement respectent une vision commune, cohérente et durable.

Les plans et règlements d’urbanisme des municipalités doivent s’y conformer. À long terme, le schéma révisé permettra de favoriser un développement structuré et cohérent, en tenant compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, et ainsi guider les décisions des municipalités, du gouvernement et des partenaires.

« Il est important de saluer le travail colossal effectué par l’équipe de l’aménagement de la MRC. Je tiens à le souligner, car toute l’équipe y a investi beaucoup de temps, en plus d’assurer le maintien des services aux municipalités. C’est remarquable », soutient Martin Tremblay, directeur général de la MRC du Val-Saint-François.

Le travail de révision, débuté officiellement en 2022-2023, aura permis d’intégrer les nouvelles OGAT, mais aussi de considérer les préoccupations citoyennes exprimées lors des diverses consultations tenues au cours de la dernière année. Il aura aussi permis d’arrimer les différentes planifications territoriales réalisées et touchant l’aménagement du territoire, dont notamment la démarche stratégique derrière les cinq orientations territoriales du Val-Saint-François, le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), le Plan stratégique de développement touristique, le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et d’autres.

La révision prend également en compte les besoins municipaux et intermunicipaux en matière de développement du territoire pour les 20 prochaines années.

« Nous sommes très chanceux d’avoir pu nous appuyer sur les diverses planifications sectorielles réalisées au cours des deux dernières années, en plus de la démarche stratégique. Ce travail fut un apport important d’informations stratégiques pour une cohérence dans la planification du développement de notre territoire. D’autres étapes sont à venir, suivant l’analyse du ministère. Une fois leurs commentaires reçus, un deuxième projet devra être élaboré, qui inclura une consultation citoyenne et celle des partenaires du milieu. On est très heureux d’avoir franchi cette première étape, mais le travail se poursuit », mentionne Karine Bonneville, directrice de l’aménagement du territoire de la MRC du Val-Saint-François.

Une copie du projet de règlement du schéma d’aménagement et de développement sera disponible en août sur le site internet de la MRC (www.val-saint-francois.qc.ca), sous la section Environnement et aménagement, puis Aménagement et urbanisme.