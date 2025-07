Windsor : André Nadeau se présente dans le district no 2

Windsor — Connu entre autres pour son engagement dans le monde sportif, André Nadeau a décidé de se présenter comme candidat dans le district no 2 (Saint-Gabriel).

Jeune retraité depuis trois ans, le candidat de 58 ans a gagné sa vie en informatique dans le secteur public fédéral. Il possède une vaste expérience en gestion.

Il est aussi connu pour son engagement de plus de 25 ans dans le hockey mineur et dans l’organisation du Tournoi M13 et M15 Sherwood de Windsor, dont il est l’actuel vice-président.

« Je me suis toujours engagé dans la société en général. La politique municipale m’a toujours intéressé, mais je n’avais pas assez de temps. Si je ne me suis pas présenté avant, c’est une question de gestion des priorités. Ça fait longtemps que j’y pense. Maintenant, avec la retraite, ça me donne un peu de temps. Je veux être là pour aider à développer la Ville de Windsor, principalement dans le district no 2 », de dire M. Nadeau, dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

« C’est un secteur un peu délaissé, poursuit-il. Je souhaite être présent pour son développement. »

S’il est élu, il envisage d’un bon œil les responsabilités dans le secteur des loisirs. « Les travaux publics m’intéressent également. Ce sont deux domaines qui attirent particulièrement mon attention », souligne le candidat dans le district no 2.

Depuis plus de deux ans, M. Nadeau assiste aux séances du conseil municipal. L’atmosphère semble positive de l’extérieur. Je suis intéressé à travailler avec les gens en place sans savoir qui part et qui reste. Je suis disponible à travailler avec eux. Ce n’est pas un problème », soutient-il.

Il ne s’intéresse pas à la mairie. « Je préfère travailler dans l’ombre. J’aime travailler sur le terrain et je me tiens loin des appareils photo. J’aime être efficace et faire avancer les dossiers. Je suis capable d’exercer mon leadership de façon différente », termine M. Nadeau, qui a joint dernièrement le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à la Ville de Windsor.