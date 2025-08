Paul Massé se présente dans le district no 1 à Richmond

Richmond — Paul Massé pose sa candidature au poste de conseiller municipal dans le district no 1 à Richmond pour les élections du 2 novembre 2025.

Le projet de changement de zonage d’un terrain sur le chemin Thomas a été l’élément déclencheur. « À la suite de cet événement, où nous avons réussi à mobiliser les gens, les résidents m’ont demandé de me présenter en tant que conseiller à la Ville dans le district no 1 », affirme M. Massé dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

« J’adore le coin. Ça fait dix ans que je suis résident à Richmond. J’ai commencé à aller aux réunions du conseil municipal. J’ai trouvé ça très intéressant. J’ai rencontré celui qui se présente comme futur maire (Kevin Stoddard). C’est une très bonne personne. J’ai croisé à quelques reprises le directeur général de la Ville (Rémi-Mario Mayette). Je me sens très à l’aise dans ce milieu. Quand mes enfants étaient jeunes, j’ai siégé au conseil d’établissement de l’école où nous devions transiger avec la direction. Ce sont des principes avec lesquels je suis familier », affirme le candidat dans le district no 1.

Fort de 23 ans chez Bombardier Produits Récréatifs, il a eu à gérer d’importants projets avec des clients et avec des concessionnaires.

« Que ce soit pour les infrastructures, la sécurité, le développement économique, pour les familles, pour les jeunes et les moins jeunes, je serai à l’écoute, constructif et proactif. J’aurai un intérêt particulier pour l’harmonisation des projets de développement avec les milieux de vie existants. Notre ville peut évoluer et se développer sans se dénaturer. Je suis particulièrement sensible à tout ça », soutient M. Massé.

« Je m’engage donc dans ce projet avec intégrité, avec transparence et avec rigueur. Il faut que les gens participent; c’est bon pour faire vivre la démocratie », termine le candidat dans le district no 1.