Domtar teste son système d’avertissement aux citoyens

Windsor — Le mercredi 6 août, Domtar procèdera à des tests sur les sirènes et haut-parleurs récemment installés dans le cadre de son plan d’urgence environnementale. Ces tests visent à confirmer le bon fonctionnement des équipements.

Le 6 août, les personnes se trouvant dans le territoire visé (Windsor, quartier Saint-Gabriel et 12e rang) pourront entendre les essais effectués. Ces essais sont réalisés en collaboration avec les autorités de Windsor et Val-Joli.​

La séquence de test impliquera le déclenchement de la sirène suivi des messages en français et en anglais de simulation, d’alerte et de fin d’alerte. La séquence se répétera afin de permettre toutes les vérifications nécessaires. Pendant cette période, tous les systèmes de sécurité de Domtar demeureront fonctionnels.

Les tests se dérouleront de 11 h 30 à 12 h 30. D’autres tests pourraient être faits à partir de 15 h.

Message de simulation diffusé en français et en anglais :

• « Attention, ceci est un essai du système d’alerte d’urgence. Il s’agit d’une simulation. Merci de votre compréhension. »

• « Warning. This is a test of the emergency alert system. This is a simulation. Thank you for your understanding. »

Message d’alerte diffusé en français et en anglais :

• « Attention! Situation d’urgence impliquant du dioxyde de chlore, réfugiez-vous immédiatement à l’intérieur d’un bâtiment et fermez portes, fenêtres et systèmes d’échangeur d’air et de climatisation. Attendez le signal de fin d’alerte. »

• « Warning! Chlorine dioxide emergency, get inside a building immediately and close doors, windows, air exchanger and air conditioning systems. Wait for the all-clear signal. »

Message de fin d’alerte diffusé en français et en anglais :

• « Attention, la situation d’urgence est maintenant sous contrôle. L’avis de confinement est levé. L’alerte est terminée. »

• « Attention, the emergency situation is now under control. The containment notice has been lifted. The alert is over. »

Les sirènes et haut-parleurs sont situés rue Saint-Antoine (parc) à Val-Joli et rue Georges-Guilbault (près des terrains de tennis) à Windsor.

Domtar possède un plan d’intervention d’urgence complet. La compagnie maintient ce plan à jour et s’assure d’avoir les mesures appropriées en place pour assurer la sécurité de ses employés et de la communauté ainsi que la protection de l’environnement.

« Nous remercions les citoyens pour leur compréhension. Tous et toutes peuvent en tout temps signaler une situation anormale impliquant Domtar en contactant le poste de sûreté au 819 845 - 8303 », mentionne la direction de Domtar.