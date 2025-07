L’extérieur de l’aréna de Windsor a été entièrement repeint

Windsor — L’enveloppe extérieure de l’aréna de Windsor a récemment fait l’objet d’un rafraîchissement complet. Les travaux de peinture, maintenant terminés, redonnent fière allure à ce bâtiment emblématique de notre vie communautaire.

L’intervention visait avant tout à embellir le site, mais aussi à assurer une meilleure protection des surfaces extérieures contre les intempéries, prolongeant ainsi la durée de vie de l’infrastructure.

« L’aréna occupe une place centrale dans notre paysage urbain et dans notre quotidien. Il était important pour nous d’en améliorer l’apparence pour qu’elle reflète l’importance qu’on lui accorde dans la communauté », souligne la mairesse Sylvie Bureau.

Ces travaux font partie d’un plan plus large d’entretien préventif des bâtiments municipaux, permettant d’éviter des coûts de réfection majeure à long terme. Le résultat est à la fois esthétique et fonctionnel, et contribue à la valorisation de nos espaces publics.

Les citoyens peuvent déjà constater la transformation en passant devant l’aréna ou en s’y rendant pour les activités estivales.

​