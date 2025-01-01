Enzo Marceau se porte candidat à la mairie de Saint-Camille

Saint-Camille — Le conseiller municipal camillois Enzo Marceau a annoncé officiellement se la lancer dans la course à la succession du maire sortant Philippe Pagé dans le village de Saint-Camille.

Comme on le sait, M.Pagé avait annoncé depuis longtemps que son actuel mandat à la tête de la petite municipalité serait le dernier, lui qui quittera la vie politique municipale au terme de celui-ci.

C’est donc avec enthousiasme et dans un vent de continuité que M. Marceau annonce sa candidature à la mairie en vue du scrutin du 2 novembre prochain.

Résident de Saint-Camille depuis 2018 et membre du conseil municipal depuis les élections de 2021, Enzo Marceau œuvre dans le domaine de l’audiovisuel depuis plus de dix ans et a cofondé l’entreprise EP Multimedia, spécialisée en captation et diffusion d’événements en 2023.

Le natif de la région des Sources et père de deux jeunes enfants a poursuivi des études collégiales et universitaires en musique et composition électroacoustique.

« Je souhaite un milieu de vie à l’image de Saint-Camille, où l’innovation rurale rencontre la solidarité villageoise. Venant d’une famille enracinée et impliquée dans la région depuis plusieurs générations, c’est dans un esprit de continuité que je veux contribuer à bâtir un cadre de vie favorable et durable pour les familles. En misant sur une densification saine de l’habitation, la préservation de nos services de proximité et un cœur villageois dynamique, on laissera en héritage un milieu rassembleur pour les générations à venir […] L’élargissement des compétences municipales en matière d’habitation, d’aménagement et de développement économique et territorial m’inspire à poursuivre le travail de mes prédécesseurs pour rehausser concrètement la qualité de vie de mes concitoyens. Nous devons préserver notre identité de village rural, avec ses entreprises agricoles et ses paysages enchanteurs, tout en gérant nos finances publiques de manière responsable. L’amélioration continue de nos infrastructures routières et l’implantation d’un réseau d’égouts dans le périmètre urbain feront également partie de mes principaux engagements », a exprimé le candidat.

Il souligna également son désir de mener une campagne sur le terrain à l’image de son village, c’est-à-dire une campagne rassembleuse, engagée et tournée vers l’avenir.

Voici tous des points sur lesquels M. Marceau aimerait travailler avec sa collectivité au cours des quatre prochaines années : stimuler l’attractivité de Saint-Camille auprès des jeunes familles, avec un objectif d’augmentation démographique de 10 % en dix ans ; densifier le cœur villageois et inciter la construction de logements ; bonifier les infrastructures municipales et communautaires ; favoriser la participation citoyenne par la mise en place de commissions sur les différents enjeux municipaux et implanter un réseau d’égouts dans le périmètre urbain.