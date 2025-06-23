Deux élus de Windsor honorés pour leurs 20 années d’engagement
Windsor — La Ville de Windsor tient à souligner avec grande fierté la reconnaissance obtenue par deux de ses élus municipaux, Alain Beaudin et Mario Leclerc, lors du gala de clôture des Assises annuelles 2025 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se sont tenues du 14 au 16 mai au Centre des congrès de Québec.
Les deux élus ont été honorés pour leurs 20 années de service à titre de membres du conseil municipal de Windsor. Cette distinction, décernée par l’UMQ dans le cadre de son programme de reconnaissance des élus municipaux, met en lumière leur dévouement, leur leadership et leur contribution significative au développement de la Ville.
« C’est une grande fierté pour notre communauté de voir M. Beaudin et M. Leclerc recevoir cet hommage bien mérité. Leur engagement au fil des deux dernières décennies a eu un impact réel et durable sur Windsor », a souligné la mairesse Sylvie Bureau.
Organisées chaque année, les assises de l’UMQ rassemblent plus de 1500 élus municipaux de partout au Québec pour discuter d’enjeux d’actualité, partager de bonnes pratiques et renforcer le rôle des gouvernements de proximité. L’édition 2025 s’est déroulée sous le thème « Nous sommes le Québec municipal ».
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