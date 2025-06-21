Bell installe des antennes sur le clocher de l’église

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La compagnie Bell installera sous peu des antennes cellulaires sur le clocher de l’église à Saint-François-Xavier-de-Brompton, améliorant ainsi la couverture téléphonique dans ce secteur.

« Il y a beaucoup de citoyens qui nous interpellaient à ce sujet au cours des dernières années. La réception cellulaire était mauvaise partout, que ce soit dans le périmètre urbain ou non. Dans nos campagnes où il y a nos producteurs agricoles et forestiers. D’ailleurs, pour eux, c’est une question de sécurité », insiste Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

La municipalité a donc entrepris d’expédier une résolution à Québec, à Ottawa et chez tous les grands joueurs des télécommunications. « Nous leur avons demandé de nous aider à trouver des solutions pour améliorer la couverture cellulaire », souligne le premier magistrat.

« Dernièrement, nous avons appris qu’il y avait une entente entre Bell et la Fabrique pour installer des émetteurs sur le clocher de l’église », a expliqué M. Rousseau.

L’opération ne devrait pas trop défigurer l’église de Saint-François. « La compagnie nous dit que ça devrait être très esthétique pour ne pas trop détonner avec le reste du bâtiment patrimonial », précise le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Selon lui, il s’agit d’une entente favorable pour tous. « Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la qualité de la couverture ici, mais aussi pour la survie de notre belle église patrimoniale qui empochera des redevances annuelles. C’est excellent pour la survie de notre église. C’est un très bon scénario », termine M. Rousseau.